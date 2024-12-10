Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı

2015 Yemen İç Savaşı'ndan beri Yemen'in özellike başkenti Sana ve çevresinde kontrolü ele geçiren Husiler, 2 ABD muhrîp savaş gemisini hedef aldı. Saldırıda ayrıca muhrip savaş gemilerine eşlik eden 3 gemi daha isabet aldı. Saldırı 10 Aralık günü gerçekleştirildi.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada saldırının deniz kuvvetleri ve insansız hava araçlarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda füzeler de kullanıldı.

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بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية منها استهداف "مدمرتين أمريكيتين وثلاث سفن إمداد" مرافقة لها في "خليج عدن" واستهداف منطقتي "يافا وعسقلان" بفلسطين المحتلة 10 - 12- 2024م

pic.twitter.com/JeSZRB6Zsf — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 10, 2024 Düzenlenen özel operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Yahya Seri, Filistin halkına olan desteklerini devam ettireceklerini de yineledi.