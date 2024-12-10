Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
Yemen'in bir kısmında kontrolü elinde bulunduran Husiler, Aden Körfezi çevresinde bulunan ABD Donanmasına saldırı düzenledi. Saldırıda 2 ABD muhrîp (destroyer) savaş gemisi hedef alındı. Ayrıca muhrip savaş gemilerine eşlik eden 3 gemi daha isabet aldı. Açıklama Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapıldı.
2015 Yemen İç Savaşı'ndan beri Yemen'in özellike başkenti Sana ve çevresinde kontrolü ele geçiren Husiler, 2 ABD muhrîp savaş gemisini hedef aldı. Saldırıda ayrıca muhrip savaş gemilerine eşlik eden 3 gemi daha isabet aldı. Saldırı 10 Aralık günü gerçekleştirildi.
Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada saldırının deniz kuvvetleri ve insansız hava araçlarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda füzeler de kullanıldı.
Düzenlenen özel operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Yahya Seri, Filistin halkına olan desteklerini devam ettireceklerini de yineledi.