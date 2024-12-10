Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunun VAR konuşmaları:

VAR: "Turgut Hocam, Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Turgut Doman: "Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"

VAR: "Gösteriyorum bir açı daha."

Hakem Turgut Doman: "Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum."

VAR: "Tamamdır, karar senin."