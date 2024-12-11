Friedrich Merz'den Avrupa merkezli anlayışa destek

Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Avrupa güvenlik endişeleri arttı. Avrupa Birliği üyesi birçok ülkeden siyasetçiler, Avrupa merkezli bir siyaset ve savunma anlayışı geliştirilmesi gerektiğini dile getirirken. Rheinmetall ve benzeri savunma sanayii şirketlerinin CEO'ları da bu görüşü destekliyor. Birleşik Krallık'ın dâhil olacağı bir Avrupa savunma fonu kurulacağı ve bu fonun yaklaşık 500 milyar euro'yu aşacağı tahmin ediliyor.

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Avrupa merkezli siyaset anlayışına bir destek de önümüzdeki sene Almanya'da yapılacak olan seçimler için yapılan anketlerde önde gözüken Friedrich Merz'den geldi. Anketlere göre Merz'in %35 civarında oy alması bekleniyor.

Merz, geçtiğimiz günlerde Kiev'e düzenlediği ziyaret sırasında Avrupa merkezli anlayışı desteklediğini dile getirdi. Merz, "ABD'de iktidar değişimiyle birlikte yeni bir durumla yüzleşebiliriz ve bunun için önlemler almalı ve Avrupa merkezli bir strateji oluşturmalıyız." dedi.