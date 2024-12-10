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        Haberler Dünya Deyri Zor halkı YPG'yi şehirde istemiyor | Dış Haberler

        YPG terör örgütü Deyri Zor'dan çekiliyor

        Suriye'nin doğusunda bulunan ve yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip olan Deyri Zor ili, Baas Rejiminin devrilmesiyle beraber YPG'nin kontrolüne geçti. Çoğunluğunu Arap Sünni nüfusun oluşturduğu Deyri Zor şehrinde halk YPG terör örgütü milisleriyle sık sık karşı karşıya geliyor. Halkın baskısı, Suriye Milli Ordusundan yapılan takviyelerle birlikte YPG'nin kent merkezini terk etmeye başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:33
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        YPG Deyri Zor'dan çekiliyor
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        Baas Rejiminin devrilmesinin ardından kontrolü YPG terör örgütüne geçen Deyri Zor'da halk ile YPG milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Yaşanan çatışmalar neticesinde şehirde tutunamayan YPG unsurları kent merkezinden çekilmeye başladı. ABD, bölgeye silah sevkiyatı yapmaya devam ederken İsrail Hava Kuvvetleri de Deyri Zor'u hedef alıyor.

        Deyri Zor'un yanı sıra Elbu Kemal kenti ve sınır kapısı da Suriye Milli Ordusu güçlerinin kontrolüne geçmeye başladı.

        ASKERİ KONSEY, SURİYE MİLLİ ORDUSUNA KATILDI

        Çoğunluğu Arap Sünni nüfusundan oluşan Deyri Zor halkının daha önce kendini korumak adına oluşturduğu Deyri Zor Askeri Konseyi ise Suriye Milli Ordusuna katılma kararı aldı. Bölgede bulunan Arap aşiretleri de YPG terör örgütü milislerine mukavemet göstermeye devam ediyor. Bölgeye takviye olarak gelen Suriye Milli Ordusunun ise Deyri Zor kent merkezine girmeye başladığı bildirildi.

        Deyri Zor, gerek Irak sınırının kapısı olması gerek petrol sahalarına ev sahipliği yapması nedeniyle oldukça stratejik bir konumda bulunuyor. ABD de buradaki hâkimiyetini kaybetmemek adına düzenli hava devriyeleri ile YPG'ye destek oluyor.

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        Sadece Deyri Zor değil Rakka'da da YPG'ye karşı direniş hareketleri artmaya başladı. YPG ise sivil halka ateş açarak yıldırma politikası uygulama yoluna gitti. Sivil halk ile uyum sağlayamayan YPG unsurları çekilmeye başladı.

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