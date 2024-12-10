Baas Rejiminin devrilmesinin ardından kontrolü YPG terör örgütüne geçen Deyri Zor'da halk ile YPG milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Yaşanan çatışmalar neticesinde şehirde tutunamayan YPG unsurları kent merkezinden çekilmeye başladı. ABD, bölgeye silah sevkiyatı yapmaya devam ederken İsrail Hava Kuvvetleri de Deyri Zor'u hedef alıyor.

Deyri Zor'un yanı sıra Elbu Kemal kenti ve sınır kapısı da Suriye Milli Ordusu güçlerinin kontrolüne geçmeye başladı.

Çoğunluğu Arap Sünni nüfusundan oluşan Deyri Zor halkının daha önce kendini korumak adına oluşturduğu Deyri Zor Askeri Konseyi ise Suriye Milli Ordusuna katılma kararı aldı. Bölgede bulunan Arap aşiretleri de YPG terör örgütü milislerine mukavemet göstermeye devam ediyor. Bölgeye takviye olarak gelen Suriye Milli Ordusunun ise Deyri Zor kent merkezine girmeye başladığı bildirildi.

Deyri Zor, gerek Irak sınırının kapısı olması gerek petrol sahalarına ev sahipliği yapması nedeniyle oldukça stratejik bir konumda bulunuyor. ABD de buradaki hâkimiyetini kaybetmemek adına düzenli hava devriyeleri ile YPG'ye destek oluyor.

A U.S. Air Force B-52H Stratofortress conducts a combat air patrol in support of Operation Inherent Resolve over the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/t9F3qvJG45 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 6, 2024

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Sadece Deyri Zor değil Rakka'da da YPG'ye karşı direniş hareketleri artmaya başladı. YPG ise sivil halka ateş açarak yıldırma politikası uygulama yoluna gitti. Sivil halk ile uyum sağlayamayan YPG unsurları çekilmeye başladı.