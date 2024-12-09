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        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı! | Son dakika haberleri

        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!

        İzmir'de, sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkan kendi kız çocuklarını istismar ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan üvey baba H.E. ile öz anne H.E.'ye ceza yağdı. İkilinin küçük çocuğu "model" adı altında istismar ettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:19
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        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
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        İzmir'de, 2015 yılında o dönem 12 yaşında olan bir kız çocuğuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarını gören bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak çocuğun "model" adı altında istismar edildiği şikayetinde bulundu.

        ÇOCUK CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine harekete geçen polis, Bornova ilçesinde yaşayan çocuğa ve ailesine ulaştı. Ekipler çocukla görüştü. Çocuğun istismar edilerek uygunsuz fotoğraflarının çekildiği, modellik yaptırıldığı ve cinsel ilişkiye zorlandığı belirledi.

        SUÇLAMA: ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI

        Anne ve üvey baba ile çocuğun fotoğrafını kullanan model ajansı yetkilisi hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

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        ÜVEY BABAYA 70 YIL 3 AY HAPİS

        İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda 29 Kasım'da tutuklu sanık üvey baba H.E'ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 38 yıl 3 ay, "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 12 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "müstehcenlik" suçundan 8 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 70 yıl 3 ay hapis verildi.

        HAKKINDA YAKALAMA OLAN ANNEYE 41 YIL HAPİS

        Hakkında yakalama kararı bulunan sanık anne H.E ise "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 18 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl ve "müstehcenlik" suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kız çocuğunun müstehcen görüntülerini sosyal medyadan paylaşan H.İ'nin suçu işlediği sabit olmadığı belirtilerek beraatine hükmedildi, model ajansı yetkilisi A.S.S.E'nin ise hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkındaki dava düştü.

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