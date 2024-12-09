Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi.

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde bulunan bayrak değiştirildi.

Dün indirilen Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

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Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçmıştı.