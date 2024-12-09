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        Haberler Dünya Kremlin: Esad'ın sığınma başvurusuna onayı Putin verdi | Dış Haberler

        Kremlin: Esad'ın sığınma başvurusuna onayı Putin verdi

        Kremlin, Suriye'nin devrik lideri Esad'a Rusya'nın sığınma hakkı tanımasının Rus lider Putin'in kararı olduğunu açıkladı. Putin'in Esad ile yakın bir zamanda görüşme planının ise olmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:31
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        "Sığınma başvurusuna onayı Putin verdi"
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        Suriye'de 53 yıllık Esad hükmünün devrilmesinin ardından Beşşar Esad'ın en önemli destekçilerinden Rusya'dan, Suriye'nin yeni dönemiyle ilgili açıklama geldi.

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        Muhalif silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesinden saatler önce Esad Rusya'ya kaçtı.

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Esad'a sığınma hakkı verilmesinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararı olduğunu açıkladı. Peskov, Putin'in yakın planlarında Esad ile görüşmenin ise bulunmadığını ifade etti.

        Peskov'un, Esad'ın Rusya'ya gelişiyle ilgili soruları cevaplamaktan kaçındığı gözlendi.

        Rusya'nın Suriye'deki üsleri

        Rusya'nın Suriye'de bulunan üslerinde Rus ordusunun önlemler aldığını belirten Peskov, "Güvenliği sağlayabilecek herkesle temasa geçmek için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

        Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin varlığının devamının ise Suriye'nin yeni otoritesiyle konuşulacak bir konu olduğunu söyleyen Peskov, "Henüz bu konuyu konuşmak için erken" dedi.

        Peskov, ABD Seçilmiş Başkanı Trump ile herhangi bir temasa geçmediklerini belirtti.

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