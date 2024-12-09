Kremlin: Esad'ın sığınma başvurusuna onayı Putin verdi

Suriye'de 53 yıllık Esad hükmünün devrilmesinin ardından Beşşar Esad'ın en önemli destekçilerinden Rusya'dan, Suriye'nin yeni dönemiyle ilgili açıklama geldi.

Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı Haberi Görüntüle

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Muhalif silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesinden saatler önce Esad Rusya'ya kaçtı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Esad'a sığınma hakkı verilmesinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararı olduğunu açıkladı. Peskov, Putin'in yakın planlarında Esad ile görüşmenin ise bulunmadığını ifade etti.

Peskov'un, Esad'ın Rusya'ya gelişiyle ilgili soruları cevaplamaktan kaçındığı gözlendi. Rusya'nın Suriye'deki üsleri Rusya'nın Suriye'de bulunan üslerinde Rus ordusunun önlemler aldığını belirten Peskov, "Güvenliği sağlayabilecek herkesle temasa geçmek için çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin varlığının devamının ise Suriye'nin yeni otoritesiyle konuşulacak bir konu olduğunu söyleyen Peskov, "Henüz bu konuyu konuşmak için erken" dedi.

Peskov, ABD Seçilmiş Başkanı Trump ile herhangi bir temasa geçmediklerini belirtti.