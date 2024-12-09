Ünlü yönetmen Şerif Gören, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Gören, 18 gün önce yere düşerek başını çarpmıştı.

Şerif Gören, arkadaşlarıyla gittiği restorandan evine döndükten sonra merdivenlerden düşmüştü. Gören'in 6 dakika duran kalbi, ambulansta tekrar çalıştırılsa da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle entübe edilmişti.

Nur Sürer, Şerif Gören vefat etmeden 6 gün önce telefonda konuştuklarını belirterek, "Şahane bir konuşmaydı. Sinema yönetmeni olarak son temsilcisi Şerif Gören'i kaybettik. Çok üzgünüm. Şahane bir adamdı. Güle güle Şerif. Hep içimizde kalbimizde olacaksın" dedi.

Halil Ergün, törende basın mensuplarının sorularını yanıtlarken gözyaşlarına boğuldu. Ergün; "Biraz fazla duygusallaştım. Çünkü sinema hayatım boyunca her zaman yanımda dost olarak, arkadaş olarak ustam ve yönetmenim olarak var oldu. Ben sinema dünyamızı beslemiş insanlar söz konusu olduğunda bir avuç kalmaya başladığımızı düşünüyorum. Onu da kaybettik. Işıklar içinde yatsın. Çok etkilendim. Uğurlar olsun" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK"

Oyuncu Necmettin Çobanoğlu ise, “Son kalemizi uğurlarken geçmişle ilgili bir şey söylemek gerçekten çok acı veriyor. Onu çok seviyorum. Gerçekten çok önemli bir değerimizi kaybettik. Uğurlar olsun Şerif ağabey” ifadelerini kullandı.

Şerif Gören'i anlatan yönetmen Yüksel Aksu ise, "Öncelikle ustamızdı. Sonra ağabeyimiz oldu. Çok yakın zamana kadar ağabeyliğine devam etti. Sinirli gibi duruyordu. Sonra çok iyi baba - oğul gibi, ağabey - kardeş gibiydik. Aslında Şerif Gören deyince benim aklıma ilk gelen şey 'mücadele, dayanıklılık ve dayanışma'. Sineması da sinematografikti. Kendisi de çok sinematografikti. Onunla çok anımız var" diye konuştu.