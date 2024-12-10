Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'dan Habertürk'e özel açıklamalar

Bir zamanlar; Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinden gelen teröristlerle yaşanan çatışma haberlerini; ne yazık ki sıkça okuyor, sıkça izliyorduk.

Güvenlik güçleri; o bölgelerdeki terörü bitirmek için oldukça büyük çaba sarf etti.

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O Cudi Dağı ile Gabar Dağı'nın eteklerinde bulunan Şırnak'ta şimdilerde silah sesi değil, sanatın sesi duyuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, "Opera ve Bale Her Yerde" sloganıyla düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ilk durağı olan Şırnak'ta yeni başlangıca, opera ve bale eserleriyle renk katılıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenen 'Sihirli Dünya', festival kapsamında sahnelenen oyunlardan biri Şehirlerinin günde üretilen yaklaşık 50 bin varille bir petrol merkezine dönüşmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşayan Şırnaklılar, kültür ve sanat faaliyetlerinde de bir merkez olmanın peşinde. Şırnaklılar; hem bu amaçarını gerçekleştirmek hem de "Şırnak'ta opera ve bale na alaka?" şeklindeki ön yargıları yıkmak için 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni büyük bir fırsat olarak görüyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün katılımıyla başlayan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ilk etkinliği, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleştirildi. Dr. Batuhan Mumcu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Tan Sağtürk, yeteneklerin keşfedilmesi adına düzenlenen çalışmayı takip etti. Lisenin öğrencileri; sanat sunumunda bulunarak yeteneklerini gözler önüne serdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleri • Yan Flüt... Sevda Tur • Bağlama... Cihan Acer • Bağlama... Sabri Erdugan • Piyano... Zena Kunur • Solist... Baran Mustafa Oğlu • Solist... Nefise Bozkurt • Solist... Hasan Gök • Solist... Arjin Belge Akşam saatlerinde Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından verilen Şehr-i Nuh konseri de bölgenin kültüre ve sanata ne kadar ilgili olduğunu gösteren bir başka emare oldu. Salondaki oturma kapasitesi aşılınca yüzlerce kişi; konseri, saatlerce ayakta takip etti. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sanatçılarına gösterilen ilgi; "Siz hep gelin. Biz hep buradayız'ın göstergesiydi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, yaptığı konuşmada bu özel buluşmanın ilk adımını, Nuh Nebi'nin mirasını taşıyan Cudi Dağı'nın eteklerinden, Dicle Nehri'nin bereketli sularına uzanan topraklarda, Şırnak'ta attıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde, bakanlık olarak ülkenin ikinci yüzyılına yakışır bir kültür ve sanat atılımını gerçekleştirdiklerini aktaran Dr. Mumcu; "Bugün başlattığımız bu yolculukla, sanatı yalnızca büyük şehirlere değil, bu vatanın her köşesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir milletin ruhunu güçlendiren, onu geleceğe taşıyan en önemli unsurlardan biri, sanat ve kültürdür. Şırnak'tan Erzincan'a, Kırklareli'ne, Ardahan'dan Hatay'a kadar uzanan bu yolculukla, Anadolu'nun tüm renklerini ve seslerini kucaklıyoruz" diye konuştu.

1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ne ne kadar önem verildiğinin bir diğer göstergesi de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürlüklerinin müdürlerinin tam kadro Şırnak'ta olmasıydı. • İstanbul DOB Müdürü... Caner Akgün • Ankara DOB Müdürü... Mithat Karakelle, • İzmir DOB Müdürü... Tolga İyiuyarlar • Mersin DOB Müdürü... Serbülent Biçer • Antalya DOB Müdürü... Akın Ulutaş • Samsun DOB Müdürü... Barış Salca

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Habertürk'e verdiği röportajda duygularını, düşüncelerini anlattı. Dr. Mumcu, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin dışında başka ana başlıklar için de duygularını ve düşüncelerini paylaştı.

"SANAT VE KÜLTÜRLE BİR ARAYA GELDİK" • Eskiden bu bölgeleri, hep terör haberleriyle duyuyorduk. Şimdi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali ile duyuluyor. Neler hissediyorsunuz? Tabii... Şırnak, kan, terör gibi birçok olumsuz olayla anılan bir şehirken şimdi operayı, baleyi, festivali konuşabiliyoruz. Bu bile aslında nereden nereye geldiğimizin en net göstergesi. Gerçekten doğru politikalarla, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinenin uygulamış olduğu doğru yollarla, Şırnak, artık petrolün çıktığı, insanların rahatça sosyalleştiği bir yer haline geldi. Bugün burada 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin açılışını yaptık. Sanat ve kültürle bir araya geldik. Önceden bunları burada konuşmak bile bir hayaldi ama hayallerin gerçek olduğu ilk konumuz da bu değil. Bence en önemli kısmı Şırnak’ın bu festivale göstermiş olduğu yaklaşımdır. Bunu siz de gördünüz; salon hınca hınç doluydu. Bugün trafik vardı. Şoför bir arkadaş trafikle ilgili çok güzel bir şey söyledi; “Opera ve Bale Festivali'nin yoğunluğu” dedi. Şırnak'ta opera ve bale etkinliğinin yoğunluğundan oluşan bir trafikten bahsediyoruz. Her bölgeye gideceğiz, gitmeye devam edeceğiz. Her bölgeyi sanatla, kültürle buluşturacağız. Bugün tarihi restorasyonu yapılan birçok yeri de gezdik. Aslında biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem tarihi alanların restorasyonuyla hem sanat kurumlarıyla sahadayız. Sonuç olarak burası bir turizm destinasyonu. Bugün uçakla geldik, bizimle birlikte hafta sonunu buralarda gezerek değerlendirmek isteyen insanlar da vardı.

"BU BİR KIRILMA NOKTASI" • Örneğin Cudi Dağı'na bir kayak merkezi kurulabilir mi? Cudi Dağı'nı bugün tekrar tüm heybetiyle görme fırsatı buldum; doğa harikası bir yer. Kanyonlar da doğa harikası... Gözlem yerleri yapılıyor. İmkânlar verildiğinde burada çok güzel alanlar var. Biz de bakanlık olarak bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda tiyatroyla da geleceğiz, güzel sanatlar ile de geleceğiz. Zaten kültür varlıkları restorasyonları yapılıyor. Vakıfların restore ettiği camiler, medreseler, hanlar ve hamamlar var. O yüzden ben bugün çok mutluyum. Dediğim gibi, terörle anılan bir şehir, bugün burada operayı, baleyi konuşuyor. Bence bu, büyük bir kırılma noktası.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Şırnak ile Cizre'deki tarihi ve kültürel alanlarda incelemelerde bulundu. "DİCLE'NİN KUZULARINI ÇAKALLARA YEM ETMEYECEĞİZ" • Konuştuğum Şırnaklılar, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin bölgenin algısını değiştirmekte büyük katkı sağlayacağını söyledi. Bir hayli heyecanlılar... Yazın Cudi’de de bir festival düzenlendi. Bu bölgede, sporuyla, doğasıyla, kültürüyle, sanatıyla birçok nokta var. Burası iyi bir destinasyon. Herkes bizi kucakladı; düğüne katıldık, halay çektik. Taziyemiz vardı, ona da gittik. İnsanlar bizi burada çok güzel karşılıyor, güvenlik tedbiri almadan sokaklarda yürüyebiliyorlar. Bunlar güzel şeyler. Bugün karşılaştığım manzara gerçekten benim de çok hoşuma gitti çok da duygulandım. Rahmetli Prof. Dr. Haluk Dursun hocam, bu bölgeye çok gelirdi. Onun çok güzel bir sözü vardı; "Cudi’nin, Dicle'nin kuzularını çakallara yem etmeyeceğiz" derdi. Bugün yetenek taraması yaparken gerçekten o söz aklıma geldi. Biz Dicle’, Fırat'ın Cudi’nin kuzularını çakallara yem etmemişiz. Bugün bunu gördüm ve bu sayede de birçok insanın fikri değişti. Birçok gencimizin gözlerindeki o ışığı gördük. Bunları hep beraber gördük. O yüzden ben, çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde yine güzel faaliyetlerle burada yer alacağız.

"DOĞRU SONUÇLAR ALDIĞIMIZI GÖRÜYORUZ" • Kültür ve Turizm Bakanlığı, birçok alanda ilkler gerçekleştirdi, birçok alanda rekorlar kırdı. Yurt dışından iade ettirilen tarihi eserlerimiz, restorasyonlar, arkeolojik kazılar, opera - bale ve tiyatro seyirci sayıları gibi... Muhalefet partilerinden hiç tebrik aldınız mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı yapmış biriyle çalışıyoruz. Mehmet Nuri Ersoy bakanımız gerçekten kültür ve turizmde bir kırılma noktası yarattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ortaya koyuyor. Düşünün ki özel sektörde birisini alıyorsunuz, Türkiye'de kültür ve turizmin başına getiriyorsunuz. Yaşanan pandemiye, çevremizde olan savaşlara rağmen bizim turizm gelirlerimiz, turist sayımız artıyor ve sanat kurumlarının seyirci sayıları artıyor. Sayın bakanımızın ortaya koyduğu bu vizyon aslında bizi şevklendiriyor, çalıştırıyor. Tüm bakan yardımcıları, bakanlıktaki tüm bürokratlar bunu seve seve, isteye isteye yapıyor. Çünkü akabinde başarı geliyor. Ben bugüne kadar muhalefetten; "Arkadaşlar, helal olsun! Turist sayısını, turizm gelirini buradan, buraya getirdiniz. Sanat kurumlarındaki seyirci, oyun, gösteri sayıları buradan, buraya çıktı” diye bir cümle duymadım. Düşünün ki Cumhuriyet tarihinden 2018'e kadar getirilen eserlerin kaç katını yurt dışından getirdik. ‘Tomb Raider’ dediğim Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Arkeolog Zeynep Boz; iyi araştırıyor, buluyor. Sayın bakanımızın yaptığı uluslararası anlaşmaların hepsinin içerisinde kaçırılan eserlerle ilgili bir madde var. Cumhurbaşkanımızın imzaladığı birçok protokolde de bu var. Çok yönlü bir ekip çalışıyor. İyi bir vizyonu ortaya koyduğunuzda ve gerçekten keyif alan bir ekip olunca başarı geliyor. Biz ülkemiz için çalışıyoruz, muhalefet bizi alkışlasın diye yapmıyoruz. Bu doğrultuda doğru işler yaptığımıza inanıyoruz. Doğru sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Bizi de mutlu eden bu. Bugün Şırnak’taki çocukların gözlerindeki bu parıltı, benim için binlerce muhalif görüşün teşekküründen daha kıymetli. Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek" Haberi Görüntüle "SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ'IN VİZYONUNA LÂYIK OLABİLECEK ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ" • Yine de "Tebrik ederiz"i duymak istemez misiniz? Geçenlerde bütçe görüşmeleri sırasında güzel bir şey yaşadım. Malatya deprem bölgesinde sayın bakanımız ve tüm genel müdürlerimiz olarak sahadaydık. Cumhuriyet Halk Partisi vekillerimizden bir tanesi orada değildi ama plan-bütçe komisyonu başkanımızdan bir teşekkür mektubu okumasını rica etmiş. Malatya'ya yapılan hizmetlerden ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hizmetlerinden dolayı bir teşekkür aldık. Tabii ki böyle şeyler bizi pozitif etkiliyor ama onlar teşekkür edilsin diye yapılan şeyler değil bunlar. Bazen vicdanen, bazen de devletin bir bireyi olarak yapılması gereken şeyler. Sayın bakanımız kimseden teşekkür almak için bir şey yapmıyor. O ülkesi için yapıyor, takdir eden olursa ne âlâ. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız'ın Türkiye yüzyılında çizmiş olduğu vizyona en iyi şekilde uymaya, en lâyık olabilecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Başta sayın bakanımız, bakan yardımcılarımız ve tüm genel müdürlerimiz olarak hep beraber sahadayız. Güzel işler çıkarıyoruz. Bugün Şırnak'ta gerçekten duygulandığım çok anı oldu.

"O ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ PARILTIYI UNUTMAYACAĞIM" • Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde size sunum yapan çocuklarla konuştum; "Bakan geliyor, genel müdür geliyor ve onlar bizi dinliyor, bizimle ilgileniyor. Biz heyecandan nasıl uyuyacağız?” dediler... O çocukların gözlerindeki parıltıyı unutamayacağım. Sizin konuştuğunuz çocuklar; “Uyuyamayacağız” diyorlardı ya, ben de bugün heyecandan zor uyuyacağım muhtemelen. Çünkü insanlar salondaki merdivenlerde oturuyordu. Dışarıda ekran kurmuştuk, alt kattaki salonlardan ekrandan izleyenlerin görüntüleri geldi. Bunlar güzel şeyler. O heyecanı gözlerinde gördüm. Bu çok önemli. Malum genç yetenek yasasında sayın bakanımız bize talimatlarını verdi. Kadük kalan bir yasaydı. Biz de o talimatlar doğrultusunda yasanın son noktasına geldik. İnşallah önümüzdeki günlerde sayın bakanımız inceledikten sonra eksiklerini tamamladıktan sonra o yasayı da tekrar yürürlüğe koyacağız. Fazıl Say'ın ve birçok ünlü sanatçımızın yurt dışına gidip eğitim almasını sağlayan bir yasaydı. Sonuçta şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı Opera ve Bale Genel Müdürümüz Tan Sağtürk de yurtlarda yetişen, 11 yaşında girdiği yurttan dünyanın sayılı baletlerinden birisi olarak çıkan bir Türk sanatçı. Demek ki bu tarz destekleyici kanunlarla sanatı ve sanatçıyı destekleyince aslında bu ülkenin tanıtımı için de bir fırsat oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yaptığımız her şey bir şekilde ülkemizin tanıtımını da yapıyor. Kız Kulesi, Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü görüntüleri çoğu dizide kullanılıyor. Neden? Çünkü bu dizileri yurt dışına ihraç ediyoruz. Aslında diziler orada bir nevi reklam filmimiz gibi oluyor. Biz çok yoğun çalışıyoruz ve başarı da bununla beraber geliyor.

"BAKANLIĞIN TÜM PAYDAŞLARIYLA BERABER HAREKET EDİYORUZ" • Sinemada izleyici sayıları hakkındaki düşüncenizi de merak ediyorum. İzleyici sayıları bir hayli düştü. Sinema salonları kapanıyor. Nedenlerini biliyoruz; dijital platformlar, pandemiden sonra film izleme alışkanlıklarının değişmesi… Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sinema sektörü, iyileştirme adına, fikir alış - verişi, işbirliği adına bakanlığa başvuruda bulunuyor mu? Sektörden bir genel müdürümüz var; Birol Güven.. Birol Güven, Türkiye'de en uzun soluklu dizileri çeken gerçekten başarılı bir sinemacı ve yapımcı. O da son derece fedakârlık gösterdi ve devleti için mücadele ediyor. Tabii ki sinemaların eskiye göre, şu anki dijital platformlara göre düşüşünün farkındayız. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sinemacılarla bir araya geliyoruz. Dizi - film sektörü yapımcıları ve yönetmenleriyle sık sık bir araya geliyoruz. Bunun önemlerini de almaya çalışıyoruz. Promosyonlar ve benzeri konularla ilgili çalışmalar var. Biz eksik gördüğümüz, yolda yürürken tökezlediğimiz veya önümüze çıkan engellerin hepsini günün şartlarına göre değerlendirip gerekli yasal düzenlemeleri yapıyoruz. Bunu sektörle iş birliği halinde yapıyoruz. Bunu sadece sinema sektörü için değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm paydaşlarıyla beraber hareket ederek yapıyoruz. Aldığımız her kararda onlarla beraber mutlaka bir istişaremiz mutlaka bir çözüm haritası çalışmamız oluyor. Biz çalışıyoruz, sayın bakanımıza arz ediyoruz. Sayın bakanımız talimatlandırıyor. Onun talimatları doğrultusunda bir araya geliyoruz ve bu da başarıyı getiriyor. Bu alanda da gerçekten başarılı olduğumuza inanıyorum. “AKM'yi AVM yapacaklar” dedikleri yerde şu an dünyanın en güzel kültür merkezlerinden biri var.

"DEMEK Kİ BİR BAŞARI VAR, BİR GÜVEN VAR" • AKM'ye bir hayli muhalif olanlar da vardı. Onların hepsi şu an geliyor, merak etmeyin. Bizim organizasyonlarımıza, yaptığımız etkinliklerimize katılıyorlar. Dünyaca ünlü sanatçılar gelince, “AKM, AVM olacak” diye eylem yapanların hepsini orada görüyoruz. Bu, bizi mutlu ediyor. Çünkü onlar da bazı doğruları görüyor. Gördükleri için de değiştiklerine inanıyorum. Salonlar yapmak yetmiyor, içini doldurmak gerekiyor. Genel müdürlüklerimiz de salonların içlerini çok güzel projelerle dolduruyorlar. Dışarıdan gelen projelere de destek veriyoruz. Sayın bakanımız geçtiğimiz günlerde bahsetti; Haydarpaşa ve Sirkeci ile ilgili projesi var. Şu an onun üzerinde çalışıyor. Bitince gerçekten Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'umuzda çok güzel etkinlik alanları, sergi alanları olacak. Doğal dokusuna dokunmadan, mevcut yapısını değiştirmeden tarihi binaların hepsini daha işlevsel daha kullanışlı hale getiriyoruz. İçini de güzel şeylerle doldurduğumuzda başarının geleceğini düşünüyorum. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'nin her yerindeyiz. Bugün Şırnak’tayız, sonraki gün Erzincan'dayız. Ondan sonra Kırklareli'ndeyiz, sonra Hatay'dayız, Ardahan'dayız. Yani her alanda ve tüm paydaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Bir yandan tanıtımı için efor sarf ederken diğer taraftan sanatsal faaliyetler düzenliyoruz. Restorasyonlar devam ediyor, kazılar devam ediyor, hiç olmadığı kadar kazı yapıyoruz. İstatistik olarak baktığımızda Cumhuriyet tarihinin tüm rekorları Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde olmuş. Bunlar kolay şeyler değil. Sayın bakanımız da Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan bakanı. Demek ki bir başarı var, bir güven var. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda ve her konuda destek veriyor ve önümüzü açıyor. Kanunsal anlamda destek veriyor. Sayın bakanımızla istişare halindeler, çoğu konuyu birlikte yürütüyorlar ve bu da başarıyı getiriyor. Bu topyekûn bir hareket, tek başına olabilecek bir şey değil. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Meclisimiz bize destek veriyor, parti grubumuz destek veriyor, milletvekillerimizin hepsi sahadalar. Bugün gördünüz; hepsi sahadaydı. Şırnak Belediyesi, AK Parti Belediyesi'dir. İl başkanımız, ilçe başkanımız, hepsi bizimle beraber faaliyetlerin içinde yer alıyor. Onlar bizim görmediğimiz şeyleri bize bölgeden söylüyor, biz de iletiyoruz. Gerçekten güzel şeyler oluyor. REKLAM