Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını bu maçta 5'e indirmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise evinden 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.
SAAT: 20.00
STAT: Papara Park
HAKEM: Oğuzhan Çakır
YAYIN: beIN Sports 1
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Pedro, Lundstram, Okay, Ozan, Nwakaeme, Visca, Banza
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, En-Nesyri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de 2 isim Trabzonspor karşısında forma giyemiyor.
Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı bu maçta yalnız bıraktı.
Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.
FRED DÖNDÜ
Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuştu.
Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.
FENERBAHÇE TARAFTARI YOK
Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemiyor.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.