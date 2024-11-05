Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
Sivas'ta, arazide cesedi bulunan bebek, çocuk mezarlığında toprağa verildi. Bebeğin kabrinin başına konulan tahtaya, "Melek bebek kimsesiz" yazılması yürekleri yaktı. Erkek bebeğin cesedinden alınan parçaların Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi
Sivas'ta, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde dün hareketsiz halde bulunan ve yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na getirildi.
"MELEK BEBEK KİMSESİZ"
AA'da yer alan habere göre çocuk mezarlığı bölümüne defnedilen bebeğin kabrinin başına konulan tahtaya ise "Melek bebek kimsesiz" yazıldı.
OTOPSİ ÇALIŞMASI YAPILACAK
Kimliği belirlenemeyen ve erkek bebeğin cesedinden alınan parçaların Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.