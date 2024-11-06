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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet anı kamerada! Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!

        Isparta'da, dükkan sahibi N.T. ile kiracısı İran uyruklu F.A. adlı kadın arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. N.T. elindeki bastonla saldırdığı F.A.'yı kolundan yaraladı. Şikayetçi olan F.A., saldırı anını cep telefonu kamerasına kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:09
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        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
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        Isparta'da olay, dün saat 11.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir döner dükkanı girişinde meydana geldi. Dükkan sahibi N.T. ile kiracısı İran uyruklu F.A. arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma büyüdü.

        DEFALARCA BASTONLA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine N.T., elindeki baston ile F.A.'ya saldırdı. N.T.'nin defalarca bastonla vurduğu F.A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, F.A. kolundan yaralandı. Hastaneye giderek tedavi olan F.A., şikayetçi oldu.

        "BORCUM YOK KİRA VERİYORUM"

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        F.A., kendisine ait cep telefonuyla saldırı anını kayıt altına aldı. Görüntülerde; dükkanın girişinde bekleyen N.T.'nin "Malzemeciyle konuş, bütün borcunu sileyim, kapatın" dediği, F.A.'nın ise "Benim borcum yok, ne borcu, kira veriyorum her ay" dediği duyuldu.

        "KAÇ PARA VERİYORSUN SEN"

        N.T.'nin "Kaç para veriyorsun sen" sorusu üzerine F.A.'nın "Ne kadar sözleşme var öyle" cevabını verdiği, N.T.'nin ise oturduğu sandalyeden kalkarak F.A.'ya elindeki bastonla defalarca vurduğu anlar görüntülerde yer aldı.

        "LÜTFEN BANA YARDIM EDİN"

        Açıklama yapan F.A., "Dün saat 11.00 gibi iş yerime geldim. Dükkan sahibi kapı girişine oturdu ve dükkanı açmama izin vermedi. Kirayı fazla istedi. Zaten sözleşme, her şey var. Ona aylık kira vereceğim, ödeyeceğim. O yüzden bana saldırdı. Anlamadım nasıl böyle davranabilir, nasıl böyle bir şey yapabilir? Belki başka kadınlara da böyle davranabilir.

        "KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

        O yüzden bunu açıklayarak söyledim ki hem şu an korkuyorum. Bunu belki bir daha yapabilir. Destek istiyorum. Zaten şikayetçi oldum ama şu anda korkuyorum. Kafama basmak istedi ama kafamı tuttum. Elim yaralanmış. Isparta'daki kadınlardan, polisten yardım istiyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Belki o adam beni şu an öldürebilir. Lütfen bana yardım edin" dedi.

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        #ısparta
        #Son dakika haberler
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