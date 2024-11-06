Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü.

AA'da yer alan habere göre ilçenin İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.

Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi. Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Alanya ilçesinde ormana düşen hava aracının patlayıp yangına neden olduğu, ölü ya da yaralı olmadığı, hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 08.30 sularında Alanya ilçemiz İncekum Mahallesi’nde bir hava aracının düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşmıştır. Ekiplerin olay yerine ulaşması sonucunda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Düşen hava aracının infilak etmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış yeri konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır."