Bedava bilet askıda

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        Bedava bilet kampanyasında gelişme

        Uygulanmasına mayıs ayında karar verilen sinemalarda; '1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava' kampanyası, sektör temsilcileri tarafından büyütülüyor

        Giriş: 06.11.2024 - 08:11 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:52
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        Bedava bilet kampanyasında gelişme
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        Film izleme alışkanlığının değiştiği yönündeki düşünceler, bir süredir sinema sektörünün zihinlerini kurcalıyor.

        Özellikle pandemi döneminde film izleme mecrasındaki değişimle birlikte izleyici sayıları, bir hayli azaldı.

        Öyle ki 2023'te; izleyici sayısı 2014'e göre; % 48.52 azaldı.

        2023'ün bilet fiyatlarına göre; sektörün zararı sadece 2023'te yaklaşık 3 milyar 600 milyon lira.

        Son 10 yıldaki izleyici sayıları (Türk ve yabancı filmler)

        • 2014... 61.245.258

        • 2015... 60.228.409

        • 2016... 58.287.772

        • 2017... 71.188.594

        • 2018... 70.409.779

        • 2019... 59.556.020

        • 2020... 17.415.304

        • 2021... 12.488.382

        • 2022... 30.008.118

        • 2023... 31.524.707

        Sinema sektörü, bu soruna çözüm bulmak için iki proje geliştirdi.

        Birincisi; '1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava' kampanyası.

        İkincisi; emeklilere % 30 indirim.

        Mayıs ayında uygulamaya alınan '1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava' kampanyasının izleyici sayılarını bir hayli artıracağı düşünüldü.

        Söz konusu kampanya sektör temsilcileri tarafından büyütülüyor.

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        #sinema
        #1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava
        #kampanya

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