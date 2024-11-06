MAÇ SONUCU: Beşiktaş: 2 - Malmö: 1

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleden temsilcimiz 2-1 galip ayrıldı.

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Mücadelenin ilk yarısı 0-0 golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarının 76. dakikasında Ernest Muçi, gol perdesini açtı. 85. dakikada ise Semih Kılıçsoy ise takımını rahatlatan golü attı. Konuk ekibin tek golü ise 90+3'te Soren Rieks'ten geldi.

Bu sonucun ardından temsilcimiz organizasyondaki puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı. REKLAM Siyah-beyazlılar bir sonraki Avrupa maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Malmö ise bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ı evinde konuk edecek.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST'TAN 3 DEĞİŞİKLİK UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı. REKLAM

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Emirhan ile Onur'u yedeğe çekti, sakatlığı bulunan Ciro Immobile ise kadroya dahil edilmedi. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine başlangıç kadrosunda Paulista, Svensson ve Mario'yu görevlendirdi. PAULISTA 4 MAÇ SONRA DÖNDÜ Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Paulista, ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. 33 yaşındaki stoper, kas sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde de 1 müsabakada forma giyememişti. REKLAM

IMMOBILE'NİN YERİNE SEMİH KILIÇSOY FORMA GİYDİ Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktıkları 16 maçın 15'inde ilk 11'de İtalyan futbolcuyu oynatan Hollandalı teknik adam, santrforda ilk kez Semih'i tercih etti. Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın başlangıç kadrosunda ileri uçta Mustafa Hekimoğlu'na görev vermişti. Hollandalı çalıştırıcı, devre arasında Immobile'yi oyuna sürmüştü.

REKLAM Bu sezon kanatlarda görev yapan Semih ise ilk kez bir maça ileri uçta başladı. Öte yandan karşılaşmadan önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş taraftarı, saygı duruşu esnasında, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

MAÇTAN DAKİKALAR 26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, top yandan auta gitti. 27. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Bolin'in vuruşunda, savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Thelin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tamamladı, Mert, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi. 45+1. dakikada soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı. 59. dakikada Muçi’nin orta sahada kafayla indirdiği topu kontrol ederek hızla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva’nın vuruşunda kaleci Friedrich ayaklarıyla topu çeldi. Seken topa Rafa Silva hamle yaparken penaltı noktasında topu kontrol eden Joao Mario’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 64. dakikada gelişen Malmö atağında Erik Botheim’in ceza sahasında Christiansen’e pasında savunma ayak koyarken, topu önünde bulan Thelin’in vuruşunda kaleci Mert’i geçen top Masuaku’ya çarparak oyun alanına döndü. 66. dakikada Joao Mario’nun pasında Muçi tek dokunuşla topu Rafa Silva’ya aktardı. Rafa Silva’nın ceza yayı önünden direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. 75. dakikada Muçi’nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden Semih’in dönerek yaptığı vuruşta kaleci Friedrich’ten seken topu savunma uzaklaştırdı. 76. dakikada sağ kanatta Rashica’nın pasına hareketlenen Svensson’un ceza sahası içinden yerden sert ortasında arka direkte Ernest Muçi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 85. dakikada Emirhan’ın uzun pasında orta sahada topu kontrol eden Semih Kılıçsoy, topla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0 89. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Jansson kafayla kale önüne gönderirken Christiansen’in yakın mesafeden kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 90. dakikada Muçi’nin pasında ceza yayı solunda topu alan Semih, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe yerden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti. 90+3. dakikada Christiansen ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalırken içeriye çevirdiği topu Rieks tek dokunuşla ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyon VAR'da kontrol edilirken hakem Sven Jablonski golü verdi. 2-1