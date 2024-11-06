ABD borsalarında Trump coşkusu

Donald Trump'ın seçim zaferinin etkisiyle küresel borsalarda genel olarak olumlu rüzgarlar esti. Avrupa borsalarında yüzde 1-2 aralığında yükselişler kaydedilirken ABD'de Nasdaq açılışta yüzde 2.1, S&P 500 yüzde 1.9, Dow Jones ise yüzde 3.11 yükseldi.

ABD borsalarında en dikkat çeken yükselişlerden birisi ise Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Elon Musk'ın Tesla'sı oldu. Tesla hisseleri açılışta yüzde 14.9 değer kazandı.

Doğrudan Donald Trump'ın en büyük hissedarı olduğu Trump Media & Technology Group'un hisseleri ise yüzde 25 fırladı.

TRUMP HESAPLARINI ASKIYA ALAN META'DA DÜŞÜŞ

Trump zaferinin ardından gözlerin çevrildiği bir diğer firma ise Facebook, Instagram ve WhtasApp'ın çatı şirketi Meta oldu. Meta, 6 Ocak 2021'deki Kongre binası baskınlarının ardından Trump'ın hesaplarını askıya almıştı. O dönem Trump, Meta Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i çok sert eleştirmişti. Trump'ın hesapları daha sonra yeniden açılsa da ABD'nin yeniden seçilen Başkanı bu yıl çıkan kitabında Zuckerberg'i kendisine komplo kurmakla suçlamış ve bir daha yapması durumunda ömrünün kalanını hapiste geçireceği tehdidinde bulunmuştu.

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Son seçim sürecinde Trump ile Zuckerberg arasında bir gerilim yaşanmasa da seçimin ardından Meta hisselerinde yüzde 1.7'lik düşüş yaşandı