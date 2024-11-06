Donald Trump ikinci kez kadın rakibini yendi

ABD'de nefes kesen seçim maratonu Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı. 47. ABD Başkanı Donald Trump, ikinci defa bir kadın adaya karşı kazanırken, öte yandan 2020'deki seçim yenilgisinin ardından ikinci kez Beyaz Saray'a gitmeye hazırlanıyor.

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2024 ABD Başkanlık Seçimleri, seçim gününe kadar 'tahmin edilemez', 'bıçak sırtında', 'başa baş' gidiyorken, seçim sonuçları 24 saat bile dolmadan kesinleşti. Donald Trump yeniden ABD Başkanı oldu. ABD tarihinde seçim yarışında ikinci kez kadın aday kazanamadı.

2024 ABD Başkanlık Seçimleri - Donald Trump-Kamala Harris düellosu Trump rakibi, Demokratların adayı Kamala Harris, seçimi kazansaydı ülkenin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Asyalı-Amerikalı başkanı olacaktı. REKLAM 1937'de Gallup, Amerikan halkına ilk kez, "her açıdan" yeterli olması durumunda bir kadın başkana oy vermeyi düşünüp düşünmeyeceklerini sorduğunda o zaman yalnızca yüzde 33'ü evet demişti. Aradan geçen neredeyse 100 yılın ardından ABD'de ikinci kez bir kadın başkanlık için yarıştı.

2016 yılında Hillary Clinton, Demokratların adayı olduğunda cinsiyet kampanya boyunca önemli bir konu olmadı, ancak Harris'in seçim kampanyasında bu başlık öne çıktı. 2016 ABD Seçimleri- Hillary Clinton-Donald Trump seçim düellosu Anketlerde cinsiyet ayrımı geniş yer buldu: Harris, kadınlar arasında Donald Trump'ı yüzde 54'e yüzde 42 oranında geride bırakırken, Trump erkekler arasında Harris'i yüzde 55'e yüzde 41 oranında geride bırakıyordu. Kamala Harris de mitinglerinde zaman zaman bu konuya değinmiş, düzenlediği bir seçim mitinginde ABD'nin ilk kadın başkanını seçmeye "kesinlikle" hazır olduğunu söylemişti.

2024 ABD Başkanlık Seçimleri - Donald Trump- Joe Biden düellosu 2020 ABD Başkanlık seçiminin kazananı Joe Biden olduğunda, 2024’te seçim yarışına girecek ismin Başkan Yardımcısı Kamala Harris olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Çünkü, Biden 78 yaşında ABD Başkanlığına seçildiğinde ülke tarihinin en yaşlı başkanı olmuştu. REKLAM Ve 4 yıl sonra yeniden seçim yarışına girmesi mümkün görünmüyordu. Ancak beklenildiği gibi olmadı Biden yaşına dair yoğun eleştirilere rağmen Temmuz ayına kadar seçim yarışında ısrarcı oldu. Evet gün sonunda 2024 seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris oldu, ancak bu beklendiği gibi Biden’ın gönüllü bir şekilde adaylığı Harris’e devretmesiyle değil, Biden’ın selefi Donald Trump karşısında kazanma şansının giderek azalması sebebiyle oldu.

Seçimlere 4 ay kala yarış yeniden başladı, Joe Biden Temmuz ayında adaylıktan çekildi ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris yarışa girdi. Kamala Harris, 4 ay kala girdiği seçim yarışında zafer elde edemedi. Bugüne kadar üç kez ABD Başkanlığı için seçim yarışına giren Donald Trump, 2016'da Hillary Clinton'ı ve 2024'te Kamala Harris'i yenerek ikinci kez karşısındaki kadın rakibini yenmiş oldu. REKLAM