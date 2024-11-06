Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Başkent Menkul Genel Müdürü Cumhur Örnek oldu. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulamayı vaat ettiği yüksek gümrük duvarları ve vatandaşın maddi gücünü artırmayı hedefleyen vergi indirimlerinin dünya ekonomisinde enflasyon ve faizi artırıcı etki yapacağını ifade eden Örnek, bundan sonraki süreçte başta borsalar olmak üzere diğer yatırım araçlarının nasıl etkilenebileceğine dair tahminlerini aktardı.

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HER ŞEY ENFLASYON VE FAİZE BAĞLI

Uygulanan ekonomi politikasının başarısının enflasyon ve faiz indirim döngüsünün başlayıp başlamayacağına bağlı olduğunu anlatan Örnek, başta Maliye politikaları ve jeopolitik riskler olmak üzere bir çok etmenin daha borsanın yükselmesi için de şart olan toparlanmanın önündeki engeller olduğunu söyledi.

REKLAM SWAP VE AÇIĞA SATIŞ YASAĞI SORUNU Borsanın kısa sürede toparlanmasının mümkün görünmemesine rağmen bazen hiç bir neden olmadan beklentileri satın olarak yükselmeye başlayan endeksi kaçırma riski olduğunu vurgulayarak bu nedenle mutlaka borsada olunması gerektiğini ifade etti. Örnek yabancı yatırımcıların ucuz hale gelen borsada alım yapmamalarının nedenlerinden en önemli olanları swap piyasalarının açılmaması ve açığa satış izninin olmaması diye sıraladı. Örnek aynı zamanda bu dönemde nasıl bir yatırım çeşitlendirmesi yapalım sorusunun cevabını da veriyor.