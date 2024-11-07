ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu: Trump'ın zaferi dünya basınında

"ABD'NİN GELENEKSEL MÜTTEFİKLERİ İÇİN ENDİŞE VERİCİ"

Fransız gazetesi Le Monde, Trump'ın resmi sonuçları beklemeden zaferini ilan ettiğini yazdı. Trump'ın ABD’nin 47. Başkanı seçilmesinin ülkede "sağa dönüşün büyüklüğü" açışından "beklenmedik bir durum" olduğu ve bu dönüşün ABD'nin "geleneksel müttefikleri için endişe verici" olduğu yorumu yapıldı.

Haberde, "Trump'un zaferinin" demokrat kanatta yıkıma neden olduğuna işaret edildi.