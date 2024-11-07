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        Haberler Dünya ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu: Trump'ın zaferi dünya basınında | Dış Haberler

        ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu: Trump'ın zaferi dünya basınında

        ABD'de 5 Kasım günü gerçekleşen başkanlık seçiminin kazananı Donald Trump oldu. Eski ABD Başkanı Trump, 47. ABD Başkanı olarak yeniden Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanıyor. Dünyanın takip ettiği seçimin ardından Trump'ın zaferi medyada geniş yer buldu. Haberlerde "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" vurgusu yapıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:46
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        • 1

          Dünya, 5 Kasım'da gerçekleşen 2024 ABD Başkanlık seçimlerine kilitlendi ve ABD'de seçmenler ikinci bir Donald Trump dönemine evet dedi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yenilgisinin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanıyor.

        • 2

          47. ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferi dünya basınında da geniş yer buldu.

          Seçim öncesinde yıllardır süren geleneği bozarak bu seçimde herhangi bir adayı desteklemeyeceğini bildiren Washington Post, "Trump ve müttefikleri iktidara gelmeye hazırlanıyor" başlığını kullandı.

        • 3

          "AMERİKAN KORKUSU"

          Financial Times, "Trump geri döndü" başlığını kullanırken, İngiliz The Guardian gazetesi, "Amerikan korkusu" ifadelerine yer verdi.

        • 4

          Alman Welt gazetesi “Proje 2025 – Dünya için artık yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla yayımladığı haberde, "Seçim kampanyası sırasında Donald Trump öncelikle ekonomi ve göçe odaklandı. Büyük duyurularının arkasında şimdiden somut önlemler ortaya çıkıyor. Onun politikaları yalnızca ABD'deki siyasi düzeni büyük ölçüde değiştirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

        • 5

          Spiegel dergisi "Amerikalılar Trump'ı yeniden başkan seçti" başlığıyla verdiği haberde, "Donald Trump, ABD seçimlerinde gerekli çoğunluğu elde etti ve Beyaz Saray'daki ikinci dönemini garantiliyor. Kamala Harris şu ana kadar sessiz kaldı, Cumhuriyetçiler tezahürat yapıyor." ifadelerini kullandı.

        • 6

          İngiliz BBC yayın kuruluşu, Donald Trump’ın Florida'da partisini destekleyen coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada, ABD seçimlerinde zaferini ilan ettiğini belirtti.

        • 7

          "ABD'NİN GELENEKSEL MÜTTEFİKLERİ İÇİN ENDİŞE VERİCİ"

          Fransız gazetesi Le Monde, Trump'ın resmi sonuçları beklemeden zaferini ilan ettiğini yazdı. Trump'ın ABD’nin 47. Başkanı seçilmesinin ülkede "sağa dönüşün büyüklüğü" açışından "beklenmedik bir durum" olduğu ve bu dönüşün ABD'nin "geleneksel müttefikleri için endişe verici" olduğu yorumu yapıldı.

          Haberde, "Trump'un zaferinin" demokrat kanatta yıkıma neden olduğuna işaret edildi.

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