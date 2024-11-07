Doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak! Her gün kullandığınız bu eşyaları yanlış kullanıyor olabilirsiniz!
Birçok eşya ve aletin yanlış kullanımı, hem istenilen verimi düşürür hem de kullanım ömrünü kısaltır. Oysa doğru kullanım yöntemlerini bilerek daha pratik ve etkili sonuçlar elde edebiliriz. İşte detaylar!
- 1
MASKARA FIRÇASINI POMPALAMAMAK
Maskara fırçasını tüpe pompalamak maskaranın daha hızlı kurumasına ve dökülmesine yol açabilir. Bu nedenle, fırçayı doğrudan çekip kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.
- 2
SAÇ KREMİNİ UÇLARDAN BAŞLAMAK
Saç kremine saç uçlarından başlamak, saçın en kuru ve yıpranmış kısmına odaklanmak açısından daha doğru bir seçimdir. Aksi halde, saç deriniz daha hızlı yağlanabilir.
- 3
TUVALET KAĞIDININ DOĞRU ASILMASI
"Üstten mi, alttan mı?" tartışması bitmiyor. Üstten asmak hem daha hijyenik hem de tuvalet kağıdı patentine göre daha doğru! Kağıdı duvardan uzak tutarak hijyen sağlayabilirsiniz.
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- 4
ÜTÜYÜ SU İLE SAKLAMAMAK
Ütünüzü koyarken içinde su bırakıyorsanız dikkat! Su tankını boşaltmak, ütünün ömrünü uzatır. Su, iç parçalara zarar verebilir ve ütü tabanında sızıntı yaparak lekelere neden olabilir.
- 5
SPAGETTİ KAŞIĞI İLE ÖLÇÜM YAPMA
Spagetti kaşığının ortasında bulunan delik, kişi başı doğru miktarda makarna ölçebilmeniz için tasarlanmıştır. Bu basit ipucu sayesinde fazla ya da az makarna pişirme derdinden kurtulabilirsiniz.
- 6
BULAŞIK MAKİNESİNE DOĞRU YERLEŞTİRME
Tabakları bulaşık makinesine gelişi güzel yerleştirmek yıkama kalitesini olumsuz etkileyebilir. En kirli tabakları püskürtme koluna doğru yerleştirir ve deterjan gözünü engellemeyecek şekilde düzenlerseniz daha temiz bir sonuç alırsınız.
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- 7
ANAHTARLIKLARI KOLAYCA AÇMAK
Anahtarlarınızı anahtarlığa takarken tırnaklarınızı kırmaktan bıktınız mı? Zımba çıkarıcı kullanarak bu işlem çok daha kolay! Zımba çıkarıcının dişlerini halkaya yerleştirip sıkıştırarak anahtarları kolayca takabilirsiniz.
- 8
TEL TOKALARIN DOĞRU KULLANIMI
Tel tokaları çoğunlukla tırtıklı kısmı yukarı gelecek şekilde mi takıyorsunuz? Bu yaygın bir hata. Tırtıklı kısmın aşağıya bakması, pinlerin saçta daha sabit kalmasını sağlar. Bu nedenle, tırtıklı kısmı saçınıza değecek şekilde kullanmalısınız.
- 9
STREÇ FİLM KUTUSU TIRNAKLARINI KULLANMAK
Streç film kutularının yan taraflarında bulunan tırnaklar, filmi kolayca kesmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Bu tırnakları içe bastırarak filmi sabitleyebilir ve karışıklığı önleyebilirsiniz.
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- 10
SEBZE SOYUCUYU DOĞRU KULLANMA
Sebze soyucu ile soğan gibi sebzeleri ince dilimler halinde doğrayarak yemek hazırlama süresini kısaltabilirsiniz. Bu sayede gözleriniz yaşarmadan hızlıca doğrama işlemini tamamlayabilirsiniz.