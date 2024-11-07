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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş-Malmö maçını değerlendirdi! - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Beşiktaş-Malmö maçını değerlendirdi!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Malmö'yü ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 09:45 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:45
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasınıda Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 6 puana yükseldi. Spor yazarları, Beşiktaş-Malmö maçını değerlendirdi.

        • 2

          "IMMOBILE YETERSİZ, SEMİH DAHA MOBİL"

          Ömer Üründül (Sabah): Semih, son derece hırslıydı. Gerçek yerine geçince bunu değerlendirmek istediği her halinden belliydi. Ama takımın ofansif organizasyonunun yetersiz oluşu, ileri 3'lünün uyumlu olmayışı Semih'i de mecburen bireyselliğe itiyordu. Güzel bir golle hem maçı hem de geceyi bitirdi. Gecenin yıldızı Svensson'du. Skorda denge varken %100'lük golü önlerken ilk golün de asistini yaptı. Beşiktaş'ta iki ciddi problem var. Dün 2-3 klas hareket yapsa da Rafa'da ciddi fiziksel düşüş gözüküyordu. Sakatlık geçiren Immobile de fizik açıdan son derece yetersiz. Semih, dün gece kendisinden son derece çok daha kaliteli bir isim olmasına rağmen Immobile'ye göre son derece mobil oynuyor.

        • 3

          "GERÇEK BİR HAKEM"

          Güntekin Onay (Hürriyet): Kasımpaşa maçından sonra dün Beşiktaş’ın kazanma arzusu ve enerjisi yüksekti. Sakatlıktan dönen Milot Rashica, Gabriel Paulista ve Al Musrati ile siyah-beyazlılar tekrar eski güçlü oyununa dönecek izlenimini verdi. Dün Süper Lig’den sonra “gerçek” bir hakem performansı gördüğümüzün de altını çizelim. Alman hakem Sven Jablonski kolay düdük çalmadı, oyunun hızlanmasını sağladı. Kartları yerinde kullandı. Umarım Süper Lig hakemleri maçı seyretmiştir.

        • 4

          "GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ"

          Atilla Gökçe (Milliyet): Malmö galibiyeti çok önemli. Siyah-beyazlılar böylece Ajax ve Frankfurt yenilgilerini unutabilir, ilk 24’e kalmak için daha iyi hazırlıklar yapabilirler. Bu galibiyetin bir önemi de peş peşe gelen lig yenilgilerini unutmak olmalı. Bronckhorst ve futbolcuları kıymetini bilsin.

        • 5

          "BRONCKHORST DERS ALIR MI BİLMEM"

          Turgay Demir (Fotomaç): Haftalardır çizgiye mahkum edilen Semih tam istediği topu aldı, kale karşısındaydı, sola çekti, sağa döndü ve sonra sola vurdu… Golü atarken, "Ben çizgilerin değil bu bölgenin adamıyım" diye haykırdı adeta!.. duyan olur mu acaba!? Giovanni Van Bronckhorst'un bu maçtan alacağı çok ders var ama alır mı bilmem. Şu zayıf takıma Beşiktaş beş atıp üç saymalıydı. Koca ilk yarı boşa gitmeseydi öyle de olurdu.

        • 6

          "KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU"

          Ali Gültiken (Sabah): Büyük takımlar için iç saha maçlarındaki kayıplardan sonrası test dönemleri haline gelir. Bu süreçte takımın vereceği reaksiyon çok önemlidir. Güçlü takımlar, buralardan dönebilen takımlardır. Beşiktaş, Malmö karşısında verdiği reaksiyonla kalitesini ortaya koydu.

        • 7

          "GRİ BULUTLARI DAĞITTI"

          Sinan Vardar (Fotomaç): Oyunun son dakikasında Beşiktaş kalesinde golü görse de hem hanesine 3 puan daha yazdırdı hemde üzerindeki gri bulutları dağıttı. Bu galibiyet herkese ilaç gibi geldi. Yılan hikayesine dönen Maccabi Tel Aviv maçının nerede oynanacağı belli olsa da Beşiktaş oradan da 3 puan alıp Avrupa'da yoluna devam etse. Tebrikler BEŞİKTAŞ. Formanın hakkını verdiniz. Kalın sağlıcakla.

        • 8

          "SEMİH ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAZANMIŞ GİBİ..."

          Mustafa Çulcu (Sabah): Duvarı işaretlemişsin vida, dübel elinde ama matkap yok, delemiyorsun. Duvarı delmek için Rafa Silva odaklı futbol aklı ile oynamak ilk yarıda yeterli olmadı. İkinci yarıda başka bir Rafa Silva vardı. Müthiş oynadı, pozisyonlar oluşturdu. Bronckhorst'un 73'te Rashica ve Musrati hamlesinden 3 dakika sonra Muci ile moralleri yükselten gol geldi. Gol sonrası Beşiktaş daha öz güvenli, inançlı ve üretkendi. Bu dakikadan sonra Semih sahada ipini koparmış özgürlüğünü kazanmış gibi saldırgan arayan golü isteyen biri oluverdi. Bir başka oynamaya başladı verimli futbolunu golle süsledi.

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