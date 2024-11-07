Spor yazarları Beşiktaş-Malmö maçını değerlendirdi!

"IMMOBILE YETERSİZ, SEMİH DAHA MOBİL"

Ömer Üründül (Sabah): Semih, son derece hırslıydı. Gerçek yerine geçince bunu değerlendirmek istediği her halinden belliydi. Ama takımın ofansif organizasyonunun yetersiz oluşu, ileri 3'lünün uyumlu olmayışı Semih'i de mecburen bireyselliğe itiyordu. Güzel bir golle hem maçı hem de geceyi bitirdi. Gecenin yıldızı Svensson'du. Skorda denge varken %100'lük golü önlerken ilk golün de asistini yaptı. Beşiktaş'ta iki ciddi problem var. Dün 2-3 klas hareket yapsa da Rafa'da ciddi fiziksel düşüş gözüküyordu. Sakatlık geçiren Immobile de fizik açıdan son derece yetersiz. Semih, dün gece kendisinden son derece çok daha kaliteli bir isim olmasına rağmen Immobile'ye göre son derece mobil oynuyor.