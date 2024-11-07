2024 Mustafa V. Koç ödülünün sahibi Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli oldu - Diğer Haberleri

2024 Mustafa V. Koç ödülünün sahibi Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli oldu - Diğer Haberleri

Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç'un idealleri ışığında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" bu yıl sekizinci kez sahibini buldu.

Kalıcı teması, "Olimpik değerlere katkı" olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, 6 Kasım 2024 tarihinde Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirildi.

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100'e yakın aday arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün bu yılki sahipleri Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli oldu. REKLAM GOLBOL KADIN MİLLİ TAKIMI Başarılarıyla kadınların spor dünyasındaki yerini güçlendiren Golbol Kadın Milli Takımı'nın bu ödülü alması, tüm engellerin aşılabileceğini somut bir şekilde gösteriyor... KUZEY TUNÇELLİ Kuzey Tunçelli’nin genç yaşında Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü kazanması ise geleceğin umudu olan gençlerimizin hayal kurmaya ve çalışmaya devam ettikçe elde edeceği başarıları yansıtıyor...

Öte yandan Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye'nin Olimpiyatlara ilk katılışının 100. yılı olan 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere her yıl, hem Olimpik hem de Paralimpik branşlarda birer sporcu, takım ya da kuruluşa takdim edilecek. CAROLİNE N. KOÇ: MUTLULUK DUYUYORUZ Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç yaptığı konuşmada, "Mustafa’yı, bu anlamlı gecede sevgi ve özlemle anmak istiyorum. O, sadece başarılı bir iş insanı değil; cömertliği ve samimiyetiyle iz bırakan bir liderdi. Hayatını değerleri doğrultusunda yaşayan, ailesine ve dostlarına her zaman vakit ayıran ve hayatın her anını dolu dolu yaşayan biriydi. Bizlere de ilham vermeye devam ediyor. Onun adını taşıyan bu ödülle ülkemizi temsil eden değerli isimleri takdir etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

REKLAM Konuşmasında ülkemizin Olimpiyat Oyunları’na katılışının 100. yılı olduğuna ve yıllar boyunca sayısı artan sporcu sayısı ile spor dallarına dikkat çeken Caroline N. Koç, bu yıl Olimpik ve Paralimpik tüm branşlarda mücadele eden sporcuları gönülden tebrik etti. Caroline N. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "2024 yılı itibarıyla aldığımız yeni bir kararı sizlerle paylaşmak isterim. Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü bu yıldan başlayarak her yıl hem Olimpik hem de Paralimpik branşlarda birer takım, sporcu ya da kuruluşa verme kararı aldık, yönetmeliğimizde gerekli düzenlemeyi yaptık."

SEVDA ALTUNOLUK: BAŞARILAR BİZİ DESTEKLEYEN HERKESİN ESERİ Türkiye Golbol Kadın Milli Takım Kaptanı Sevda Altunoluk, bu anlamlı ödüle layık görülmekten büyük bir onur duyduklarını belirterek şöyle konuştu: "Takım olarak, her zaman zirveyi hedefledik ve bu yolculukta attığımız her adım, tüm çalışmalarımız bugün kazandığımız başarıların temelini oluşturdu. 2016 Rio, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda arka arkaya kazandığımız altın madalyalar, bizim azmimizin ve kararlılığımızın bir göstergesi. Aynı zamanda Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonlukları ile de bu istikrarı koruduk. Bu başarılar yalnızca biz sporcuların değil, bizi destekleyen herkesin eseri" dedi.

REKLAM Merhum Mustafa V. Koç’un Türk sporuna ve sporcusuna olan katkılarının kendileri için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirten Altunoluk, "Onun adını taşıyan bu ödülü almak, takımımız için tarifsiz bir gurur kaynağı. Engel yoktur. Biz engelimizi aştık. Kazandığımız başarıların, gelecek nesillere ilham vermesini, kız çocuklarına umut olmasını, Türkiye’de golbol sporunun daha da güçlenmesine katkı sağlamasını diliyoruz" dedi. KUZEY TUNÇELLİ: BENİM YELKENLERİM; TUTKUM VE KAZANMA AZMİM Kuzey Tunçelli yaptığı konuşmada, "Bugün hepimizi buluşturan çok değerli büyüğüm Mustafa V. Koç’u saygıyla anmak ve onun çok sevdiği bir sözü sizlere anımsatmak istiyorum. ‘Karamsar rüzgârdan şikâyet eder, iyimser değişmesini bekler ve gerçekçiyse yelkenlerini ona göre ayarlar.’ İşte biz de bu kıymetli cümlenin etrafında bir hayal kurduk; rüzgarından şikâyet etmeden, değişmesini beklemeden; yelkenlerimizi ona göre ayarlayarak... 10 yıl önce, 25 metrelik bir havuzda başlayan hikayemde, yeterli imkan ve donanım yoktu belki ama, rüzgarına göre ayarlayabileceğim yelkenlerim vardı. Benim yelkenlerim; yüzmeye olan tutkum, kazanma azmim ve disiplinimdi" dedi.

Tunçelli yeni hedefini ise şöyle açıkladı: "Ben bu kez büyüklerde dünya rekoru kırmak ve Türkiye tarihinin Olimpiyatlarda ilk çoklu madalya kazanan sporcusu olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Tek amacım, Türk bayrağımızı göklere çekmek, tüm halkımızı, kulübümü ve burada olan herkesi gururlandırmak olacak." Ödül töreninin bu yılki onur konukları, ilk Olimpiyat Madalyalı Kadın Sporcumuz, Judo Antrenörü, Beden Eğitimi Öğretmeni, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu Üyesi Hülya Şenyurt ve Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonu, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları Okçuluk Şampiyonu, Mustafa V. Koç Spor Ödülü 2017 Kazananı Gizem Girişmen oldu.

TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi (IOC) Prof. Dr. Uğur Erdener ise konuşmasında şunları kaydetti: "Mustafa V. Koç, yalnızca başarılı bir iş insanı değil, aynı zamanda sporun dönüştürücü gücüne yürekten inanan bir sporcu, spor yöneticisi ve sporun güçlü bir destekçisi olarak hepimize örnek olmaya devam ediyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitemizin iş birliğiyle 2017 yılında oluşturulan ve kalıcı teması ‘Olimpik değerlere katkı’ olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, özellikle belirtmek isterim ki, bugün ülkemizin en prestijli spor ödülü haline gelmiştir. Bu ödülün ve taşıdığı misyonun, gelecekte de aynı idealler doğrultusunda ülkemiz sporuna ve toplumumuza ilham kaynağı olacağına inanıyor, 2024 yılı Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü’nü kazanan Milli Yüzücümüz Kuzey Tunçelli ve Golbol Milli Takımımızı gönülden kutluyorum."