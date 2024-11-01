İğneyle kuyu kazdılar! Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!

Konya'nın Karatay ilçesinde 6 yıl önce girilen yanlış adres sonucu evinde öldürülen emekli memur Metin Büyükşen (55) ile eşi Necla Büyükşen (54) cinayeti kan dondurmuştu. Olayla ilgili kurulan özel ekip, dosyada çelişkili ifadeler veren Tuğba Dayanır’la ilgili yaptığı araştırmada Esra Taş ve Abdullah Başdemir’in izine ulaştı. O rapordaki detaylar ortaya çıktı.

250 SAYFALIK BİR ARAŞTIRMA YAPILDI

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Olay 3 Eylül 2018 günü gerçekleşti. Eve giren maskeli saldırgan Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'i ateş ederek öldürdü. Evde bulunan ailenin kızı Fatma Büşra Büyükşen, silahın tutukluk yapması sonucunda yaralı olarak kurtulup kaçmayı başardı. Başlatılan soruşturmada önce aile bireyleri şüpheli görüldü. Ancak 2 yıl geçmesine rağmen olayın çözülememesi üzerine 2020’de JASAT ekiplerinin yer aldığı özel bir ekip kuruldu. Aylar süren çalışmada 250 sayfalık ön bir araştırma yapıldı.

REKLAM ÇELİŞKİLİ İFADE VERENLER TAKİBE ALINDI Cinayetin çözülmesine sağlayan 250 sayfalık raporun detaylarına ulaşıldı. Rapordaki ayrıntılara göre JASAT’ın Tuğba Dayanır’ın çelişkili ifade verdiğini görmesiyle ilk çalışma başlatıldı. Dayanır, Büyükşen ailesine 500 metre yakın bir mesafede oturuyordu. Dayanır, ilk ifadesinde “maskeli bir kişi” saldırdı diyerek diğer görgü tanıklarıyla örtüşen ifade verdi. Ancak olaydan 8 ay sonra Tuğba Dayanır, Büşra’nın iki maskeli saldırgandan bahsettiğini iddia etti. Diğer tanıklar ve Büşra’nın ifadesinde tek maskeli saldırgan ayrıntısı geçiyordu. Tuğba Dayanır’ın iki maskeli saldırgan demesi neyi ifade ediyordu? Jandarma bu yüzden çalışma başlattı.

Esra Taş FACEBOOK’TAKİ TEHDİT Jandarma, Dayanır’ın bir ay önce Facebook üzerinden tehdit edildiği bilgilerine ulaştı. Dayanır, bir ay önce Jandarma karakoluna giderek sosyal medya hesabından kendisine cinsel tacizde bulunan ve kendisini farklı iki hesaptan tehdit eden kişinin Emre E. olduğunu belirterek hakkında şikayette bulundu. Yapılan bu şikayetle ilgili bir çalışmanın yapılmadığını gören JASAT ekipleri, Büyükşen cinayetinin bu kişilerle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. TEHDİT EDENLER NE İSTEDİ Jandarma ekipleri, Tuğba Dayanır’a iki farklı hesaptan atılan mesajların şekillerini karşılaştırdı. Kurulan cümle ve yazılım şekillerine göre iki farklı kişi olduğu tespit edildi. Dayanır’ın, şikayetten kısa süre sonra, hem cep telefon numarasını hem de cihazı değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca bu yeni hatta internet kullanmaması daha çok kuşkuya neden oldu. Jandarma bu tehdit mesajların içeriği, Büyükşen cinayeti ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

REKLAM DAYANIR’IN GÖRÜŞTÜĞÜ İKİ İSİM Şüphe uyandıran bu davranışlar üzerine soruşturma derinleşti. Dayanır’ın tüm ilişkileri incelenmeye başlandı. Dayanır’ın geçmişe yönelik incelenen HTS kayıtlarında yapılan yoğun görüşmelerde iki kişinin ismi tespit edildi. Bunlardan biri iş arkadaşı Beyazıt Y. diğeri ise Tacettin S. adlı kişilerdi. Beyazıt Y. adlı kişi Tuğba Dayanır’ın aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları arkadaşıydı. Tacettin S. ise Dayanır’ın olay öncesinde gönül ilişkisi yaşadığı öğrenilen isimlerden biriydi. Evlenmeye dayalı gönül ilişkisi yaşayan ikili Büyükşen cinayetinden birkaç gün önce Tacettin S., belirlenemeyen bir nedenden dolayı ilişkiyi bitirmişti.

MADDE MADDE SIRALANDI Tuğba Dayanır’la ilgili genişletilen çalışmada şüpheler madde madde sıralandı. Hazırlanan 250 sayfalık araştırma dosyasında o şüpheler şöyle sıralandı; *Olaydan sonra alınan ilk ifadesinin olaydan yaralı olarak kurtulan Fatma Büşra Büyükşen'in, olayın tanıklarının ve diğer şüphelilerin verdikleri ilk ifadelerindeki failin kar maskeli bir şahıs olduğu yönündeki beyanlarıyla örtüşmesine rağmen olaydan 8 ay geçtikten sonra televizyonda verdiği röportajda ve alınan ifadelerinde fail sayısını değiştirerek 2 kar maskeli şahıs olduğu yönünde beyan vermesi,

*Bu durumu ilk ifadesinde gizleyerek aradan 8 ay geçtikten sonra fail sayısını değiştirmesinin nedeni olarak 13 Nisan 2019 günü alınan ifadesinde; olayın sıcaklığından ve başının belaya girmesinden korktuğundan dolayı konuşmadığını beyan etmesi, REKLAM *Olayın meydana geldiği tarihten bu güne kadar geçen süre içerisinde sosyal medyadan kendisine yapılan tehditleri ve bu tehditlerle ilgili şikayetini gizlemesi, *Şikayette bulunduğu tarihten hemen sonra kendisine yeni bir GSM hattı ve telefon cihazı alarak eski kullandığı hatta internet kullanmamaya başlaması,

*Bahse konu tehditlerden korkması nedeniyle 2018 yılı temmuz ayının başlarında işten ayrılmış olmasına rağmen bu durumu gizleyerek olay günü sabahtan akşama kadar Konya'da çalıştığı ve saat 19.30 sıralarında İsmil'e döndüğü yönünde yalan beyanda bulunması, *Olay günü babası Mahmut Dayanır'ın Beyhekim Devlet Hastanesinde kontrolünün olmasına rağmen babasını hastaneye götürmemesi, *Olay günü sabahtan akşama kadar Konya'da işte çalıştığını, akşam 19.40 sıralarında İsmil'e döndüğünü söyleyerek olay günü saat 10.00 sıralarında Konya'ya gittiğini ve saat 16.10 sıralarında İsmil'e döndüğünü gizlemeye çalışması,

*Olay günü Konya'ya geldiği esnada Muammer Büyükdoğrucan'la iki kez telefonla görüştüğünü ve bu görüşmelerden hemen sonra İsmil jandarmayı arayarak iki kez yaptığı telefon görüşmesini gizlemesi. Olay günü Muammer Büyükdoğrucan'la yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili kendisine sorulan soruya hatırlamıyorum diyerek karartmaya çalışması, REKLAM *Söz konusu 2 kişi olan fail sayısıyla ilgili beyanının kendisine Messenger'dan gönderilen tehdit mesajlarındaki 'peşine 2 aptal takayım gör sen, yemin ederim yaparım peşine 2-3 aptal takarım gerekeni yaparlar' şeklinde gönderilen tehdit mesajlarındaki 2 şahıs ile örtüşmesi.

MERKEZDEKİ İSİM TUĞBA Tüm bu çalışmalar Aralık 2020'ye kadar sürdü. Derinleşen çalışmada, Tuğba Dayanır’ın evliliğe dayalı gönül ilişkisi yaşadığı Tacettin S., mercek altına alındı. Tuğba Dayanır ile Tacettin S.’nin olaydan önce ve olay günü görüşmeleri dikkat çekti. Tacettin S.’nin 9 Kasım 2019’da evlendiği Feride S. de incelenmeye başlandı. İncelenen tüm isimlerin ortak hedeflerinin Tuğba Dayanır olması nedeniyle tehdit mesajlarını Emre E. veya kardeşi Mustafa Burak E. tarafından gönderilmiş olabileceği gibi, Beyazıt Y. ve Feride S. tarafından veya bu kişilerle ilişkili kişiler tarafından Muhammet Emre E. ismi kullanılarak gönderilmiş olabileceği de düşünüldü.

Abdullah Başdemir ZİNCİRLEME BAĞLAR KALINKAYIŞ’A GÖTÜRDÜ İşte tüm bu olasılıklar düşünülürken, birbirine bağlanan zincirleme sonuçlar olayı bambaşka yere götürdü. Jandarma ekipleri, hazırladıkları raporda “Bu güne kadar öldürülen şahıslarla ilgili herhangi bir neden ve husumet tespit edilememiş olması nedeniyle yukarıda anlatılan bilgiler doğrultusunda akıllara yanlış adrese girilmiş olabileceği ihtimali gelmiş olup, olaydan hemen sonra olay gecesi olay yerinde yapılan ön mülakatlarda olayın yanlış adrese girilmiş olabileceği yönünde elde edilen bilgilere istinaden konuyu açığa kavuşturmak amacıyla çalışma başlatıldı" denildi. Bugüne kadar yapılan çalışmada da tefecilik yapan ve mafya olarak tabir edilen suç oluşumundan yüklü miktarda borç alan ve bu borcu zamanında ödeyemeyen yanlış evin sahibi olarak düşünülen Hüseyin Kalınkayış ismine ulaşıldı.

İLK İFADESİ İNCELENDİ JASAT ekipleri, Hüseyin Kalınkayış’ın ifadesini incelemeye aldı. Kalınkayış ilk ifadesinde cinayetle ilgili bilgisi ve görgüsünün olmadığını belirterek “Bu olayın asıl hedefinin ben olduğumu zannetmiyorum. İsmil Mahallesi'nde köylüler bir ay kadar önce benim evime mafyanın geldiğini, evimin fotoğraflarını çektiklerini ayrıca benim etrafa çok aşırı miktarda borcumun olduğunu düşünerek dedikodu yaptıklarını çevremdeki yakınlarımdan öğrendim. Ancak benim herhangi bir şekilde nezih olmayan, mafya tarzı şahıslar ile herhangi bir şekilde ilişkim ve bağlantım hiçbir zaman olmamıştır. Kafede çalışan Esra Taş isimli bekar bir bayanla kısa süreli birlikteliğim oldu ve bu ilişkiyi yaklaşık bir ay kadar önce sonlandırdık. Bu süre içerisinde yani bir ay kadar önce Esra Taş ile ayrıldığımız zamanlarda kendisi benim evimin fotoğrafını ve aracımın fotoğrafını bir kere çekip telefonuma mesaj atmış” dedi.

İNANILMAZ SONUÇ İlerleyen bu araştırmada yanlış eve girilme ihtimali ortaya çıktı. Esra Taş ve Tacettin S.’nin eşi Feride S. de mercek altına alındı. İki kadının çıkarılan soy bağında, her ikisinin de halasının eşlerinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Tuğba Dayanır’dan yola çıkan JASAT ekipleri, takip ettikleri bu izler sonucunda Esra Taş ve Hüseyin Kalınkayış ismine bir kez daha ulaşmış oldu. İlk başta şüpheli görülen Tuğba Dayanır ve kendisinden ayrılan arkadaşı Tacettin S.’nin olaydan bir yıl sonra olayın şüphelisi olacak olan Esra Taş’ın akrabasıyla evlendiğinin görülmesi Tacettin S.'nin de şüpheli olarak araştırılmasına neden oldu.

VE ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI Tüm bu halkaya giren isimler incelenmeye başlandı. Esra Taş ile ilgili yapılan çalışmalar, olayın seyrini değiştirdi. Esra Taş’ın Hüseyin Kalınkayış tarafından terk edilmesinden sonra bunalıma girdiği tespit edildi. Esra Taş’ın bu ayrılıktan sonra Abdullah Başdemir ile yeni ilişkiye girmesine rağmen, Hüseyin Kalınkayış’ı görmek isteme çabaları cinayetin çözülmesine neden oldu. Ortaya çıkan HTS kayıtları, yapılan telefon dinlemeleri, Hüseyin Kalınkayış’ın babası ve annesini öldürmesi için gönderilen tetikçinin yanlış adrese girerek Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü ortaya çıktı. JASAT ekipleri tarafından hazırlanan bu 250 sayfalık araştırma raporu dosyada yer aldı.