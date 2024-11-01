Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de dev maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kritik deplasmanda sahaya süreceği 11'i ise büyük ölçüde netleştirdi.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
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Sarı lacivertliler, dev maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho, kritik mücadelede sahaya süreceği kadroyu büyük oranda netleştirdi.
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Kalede Dominik Livakovic oynayacak. Portekizli çalıştırıcının stoper hattında Djiku ve Becao’ya görev vermesi bekleniyor.
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Savunmanın sağında Osayi-Samuel, solunda Filip Kostic forma giyecek.
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Orta sahada mücadele gücünü artırmayı planlayan Mourinho, takımını üçlü bir sistemle oynatmayı planlıyor.
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Bu bölgede Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski görev alacak.
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Hücumun sağında Dusan Tadic, sol kanatta ise Allan Saint-Maximin şans bulacak. İleri uçta ise Youssef En-Nesyri’nin forma giymesi bekleniyor.