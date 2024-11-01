Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.907,68 %0,49
        DOLAR 34,3381 %0,23
        EURO 37,3667 %0,02
        GRAM ALTIN 3.039,08 %0,61
        FAİZ 44,61 %0,16
        GÜMÜŞ GRAM 36,25 %0,79
        BITCOIN 70.066,00 %0,18
        GBP/TRY 44,3910 %0,21
        EUR/USD 1,0868 %-0,15
        BRENT 74,23 %1,95
        ÇEYREK ALTIN 4.968,12 %0,60
        Haberler Ekonomi Evde Ek İş Elektrikte yüksek tüketime sübvansiyonların kalkması IMF isteğiydi - Evde Ek İş Haberleri

        Elektrikte yüksek tüketime sübvansiyonların kalkması IMF isteğiydi

        Elektrikte yüksek tüketim yapanların artık devlet desteğinden yararlanmayacağına dair açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yapmıştı. Bu konuyu Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) geçen ay yayımlanan raporda Türkiye'ye maliye politikası tedbiri olarak önerdiği görüldü. IMF, elektrikte sübvansiyonların kaldırılması ile gelecek yıl milli gelirin binde 4'ü kadar bir tasarruf sağlanacağını düşünüyor. OVP'ye göre 2025'te milli gelir 61,5 trilyon lira (1,4 trilyon dolar) olacak. Bu tahmine göre elektrik sübvansiyonlarının kısılmasından 246 milyar lira gelir elde edilecek. Bu rakam 26 milyon olan hane sayısına bölündüğünde (417 kilovatsaati aştığı varsayılırsa) tüm hanelerin hane başına yıllık 9 bin 356 lira ve aylık da 780 liralık bir fatura artışına işaret ediyor. Vergide gereksiz indirim ve istisnaların kaldırılması ve diğer harcama kısıntıları ile birlikte IMF devlete 2025'te toplam 1 trilyon 230 milyar liralık tasarruf önerdi.

        Giriş: 01.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        246 milyar liralık gelir hedefi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye bir süredir elektrikte sübvansiyonun kaldırılmasını tartışıyor. Tartışmaya neden olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun düzenlemesi. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “EPDK’nın yaptığı son düzenlemeyle ayda iki katından daha fazla yani 417 kilowattsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu Şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu” dedi. Peki bu ne anlama geliyor. Düzenleme vatandaşın cebinden ne götürecek?

        İŞTE O ÖNERİ:

        Düzenlemeye ilişkin göze çarpan gelişme yakın zamanda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye Raporu'nda aynı konu üzerinde durulması. IMF'in Türkiye'ye önerdiği Maliye politikası tedbirleri arasında elektrik sübvansiyonu reformu da var. IMF bu reform ile 2024'te yani geri kalan 2 ayda milli gelirin binde 2'si gelecek yıl ise binde 4'ü oranında gelir sağlanacağını hesaplamış. Diğer vergi ve harcama kısıcı önlemler ile milli gelirin yüzde 2'si kadar bir harcamanın kısılacağını yani devlete bu kadar bir gelir artışı sağlanacağını düşüyor.

        REKLAM

        TOPLAM 1,2 TRİLYON LİRA

        Peki bu oranlar ne anlama geliyor? Orta Vadeli Program'a göre (OVP) göre 2025'te milli gelir 61,5 trilyon lira (1,4 trilyon dolar) olacak. Bu tahmine göre elektrik sübvansiyonlarının kısılmasından 246 lira gelir elde edilecek. Bu rakam 26 milyon olan hane sayısına bölündüğünde (417 kilovatsaati aştığı varsayılırsa) tüm hanelerin hane başına yıllık 9 bin 356 lira ve aylık da 780 liralık bir fatura artışına işaret ediyor.

        Vergide gereksiz indirim ve istisnaların kaldırılması ve diğer harcama kısıntıları ile birlikte IMF, devlete 2025'te toplam 1 trilyon 230 milyar liralık tasarruf önerdi.

        TÜRKİYE YÜZDE 3 BÜYÜR DEMİŞTİ

        Aynı raporda IMF, 2025 küresel büyüme tahminini 0,1 puanlık aşağı yönlü revizyonla yüzde 3,2'ye çekti. 2024 küresel büyüme tahmini de yüzde 3,2 oldu. Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini ise 2024 için yüzde 3 olarak belirlendi. Bir önceki tahmininde IMF, Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yüzde 3,6 olarak açıklamıştı. IMF, küresel enflasyonla mücadelenin büyük ölçüde kazanıldığı ancak bazı ülkelerde fiyat baskılarının devam ettiği belirtilerek, enflasyonun merkez bankalarının hedeflerine yakın seviyelere dönmesinin para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlarda üçlü değişimin önünü açtığını vurgulamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #elektriğe ne kadar zam geldi
        #elektrik sübvansiyonu
        #Uluslararası Para Fonu
        #IMF
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Esnafa saldırdı! 3 kişiyi bıçakladı
        Esnafa saldırdı! 3 kişiyi bıçakladı
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?
        ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Habertürk Anasayfa