Elektrikte yüksek tüketime sübvansiyonların kalkması IMF isteğiydi

Türkiye bir süredir elektrikte sübvansiyonun kaldırılmasını tartışıyor. Tartışmaya neden olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun düzenlemesi. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “EPDK’nın yaptığı son düzenlemeyle ayda iki katından daha fazla yani 417 kilowattsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu Şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu” dedi. Peki bu ne anlama geliyor. Düzenleme vatandaşın cebinden ne götürecek?

İŞTE O ÖNERİ:

Düzenlemeye ilişkin göze çarpan gelişme yakın zamanda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye Raporu'nda aynı konu üzerinde durulması. IMF'in Türkiye'ye önerdiği Maliye politikası tedbirleri arasında elektrik sübvansiyonu reformu da var. IMF bu reform ile 2024'te yani geri kalan 2 ayda milli gelirin binde 2'si gelecek yıl ise binde 4'ü oranında gelir sağlanacağını hesaplamış. Diğer vergi ve harcama kısıcı önlemler ile milli gelirin yüzde 2'si kadar bir harcamanın kısılacağını yani devlete bu kadar bir gelir artışı sağlanacağını düşüyor.

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TOPLAM 1,2 TRİLYON LİRA

Peki bu oranlar ne anlama geliyor? Orta Vadeli Program'a göre (OVP) göre 2025'te milli gelir 61,5 trilyon lira (1,4 trilyon dolar) olacak. Bu tahmine göre elektrik sübvansiyonlarının kısılmasından 246 lira gelir elde edilecek. Bu rakam 26 milyon olan hane sayısına bölündüğünde (417 kilovatsaati aştığı varsayılırsa) tüm hanelerin hane başına yıllık 9 bin 356 lira ve aylık da 780 liralık bir fatura artışına işaret ediyor.