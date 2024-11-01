ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası: Ekibini zehirliyordu

Donald Trump hakkında daha önce 3 ayrı kitap yazan gazeteci Michael Wolff, ABD Başkanlık Seçimleri'ne 4 gün kala bir podcast yayınında intihar eden milyarder Epstein'le Trump'ın Başkanlık döneminde ekibinin içindeki çatışmaları konuştuğu bir ses kaydı yayınladı.

Kayıtların 2017 yılında bir restoranda, büyük olasılıkla da Manhattan'daki Ladurée pastanesinin SoHo şubesinde yapıldığını söyleyen Wolff, 2019'da ölen Jeffrey Epstein'ın Trump'ın o zamanki Beyaz Saray ekibini ayrıntılı olarak analttığını bildiriyor.

Epstein kayıtta Wolff'a "Adamları birbirleriyle kavga ediyor ve sonra Trump dışarıyı zehirliyor" diyor.

Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Steve Bannon için Trump'ın birçok kişiye, "Pisliğin teki" dediğini söyleyen Epstein, Eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Priebus için Trump'ın, "İşini iyi yapmıyor" dediğini, Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Kellyanne için ise "Çenesi düşük" dediğini aktarıyor.

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Kellyanne Conway'in o zamanki kocası George Conway kısa bir süre Trump'ın Adalet Bakanlığı için düşünülmüştü. Wolff'un kaydına göre, Epstein, Trump'ın Beyaz Saray'ı nasıl yönettiğini bilecek kadar Trump'a yakın.