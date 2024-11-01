Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası: Ekibini zehirliyordu | Dış Haberler

        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası: Ekibini zehirliyordu

        Amerikalı gazeteci Michael Wolff, ABD Başkanlık Seçimleri'ne 4 gün kala Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın 2016-2020 dönemindeki Başkanlık günlerinde, çalışma ekibinin içindeki tartışmaları; kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçuyla yargılanırken intihar eden milyarder Jeffrey Epstein'le konuştuğu bir ses kaydı yayınladı. Trump'ın ekibi ise Wolff'un dikkat çekmek isteyen 'rezil' bir gazeteci olduğunu söyleyerek iddiaları reddetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 10:18 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Donald Trump hakkında daha önce 3 ayrı kitap yazan gazeteci Michael Wolff, ABD Başkanlık Seçimleri'ne 4 gün kala bir podcast yayınında intihar eden milyarder Epstein'le Trump'ın Başkanlık döneminde ekibinin içindeki çatışmaları konuştuğu bir ses kaydı yayınladı.

        Kayıtların 2017 yılında bir restoranda, büyük olasılıkla da Manhattan'daki Ladurée pastanesinin SoHo şubesinde yapıldığını söyleyen Wolff, 2019'da ölen Jeffrey Epstein'ın Trump'ın o zamanki Beyaz Saray ekibini ayrıntılı olarak analttığını bildiriyor.

        Epstein kayıtta Wolff'a "Adamları birbirleriyle kavga ediyor ve sonra Trump dışarıyı zehirliyor" diyor.

        Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Steve Bannon için Trump'ın birçok kişiye, "Pisliğin teki" dediğini söyleyen Epstein, Eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Priebus için Trump'ın, "İşini iyi yapmıyor" dediğini, Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Kellyanne için ise "Çenesi düşük" dediğini aktarıyor.

        REKLAM

        Kellyanne Conway'in o zamanki kocası George Conway kısa bir süre Trump'ın Adalet Bakanlığı için düşünülmüştü. Wolff'un kaydına göre, Epstein, Trump'ın Beyaz Saray'ı nasıl yönettiğini bilecek kadar Trump'a yakın.

        Wolff, elinde "Epstein'ın Donald Trump ile uzun süredir devam eden derin ilişkisi hakkında konuştuğu yaklaşık 100 saatlik bir kayıt" olduğunu iddia ediyor.

        Trump'ın 2024 seçim kampanyasının basın sekreteri Karoline Leavitt, Wolff'un iddialarına ve ses kaydına yanıt verdi:

        "Michael Wolff, kurgu kitaplar satmak için rutin olarak yalanlar uyduran rezil bir yazardır çünkü açıkça ahlak ve etikten yoksundur. Kamala Harris adına bariz bir seçim müdahalesinde bulunma çabasıyla tuhaf yalan ve iftiralarda bulunmak için seçimden günler öncesine kadar beklemiştir. O, dikkat çekmek için yalana başvuran başarısız bir gazetecidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        Boşandılar
        Boşandılar
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        Habertürk Anasayfa