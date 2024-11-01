ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası: Ekibini zehirliyordu
Amerikalı gazeteci Michael Wolff, ABD Başkanlık Seçimleri'ne 4 gün kala Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın 2016-2020 dönemindeki Başkanlık günlerinde, çalışma ekibinin içindeki tartışmaları; kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçuyla yargılanırken intihar eden milyarder Jeffrey Epstein'le konuştuğu bir ses kaydı yayınladı. Trump'ın ekibi ise Wolff'un dikkat çekmek isteyen 'rezil' bir gazeteci olduğunu söyleyerek iddiaları reddetti.
Donald Trump hakkında daha önce 3 ayrı kitap yazan gazeteci Michael Wolff, ABD Başkanlık Seçimleri'ne 4 gün kala bir podcast yayınında intihar eden milyarder Epstein'le Trump'ın Başkanlık döneminde ekibinin içindeki çatışmaları konuştuğu bir ses kaydı yayınladı.
Kayıtların 2017 yılında bir restoranda, büyük olasılıkla da Manhattan'daki Ladurée pastanesinin SoHo şubesinde yapıldığını söyleyen Wolff, 2019'da ölen Jeffrey Epstein'ın Trump'ın o zamanki Beyaz Saray ekibini ayrıntılı olarak analttığını bildiriyor.
Epstein kayıtta Wolff'a "Adamları birbirleriyle kavga ediyor ve sonra Trump dışarıyı zehirliyor" diyor.
Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Steve Bannon için Trump'ın birçok kişiye, "Pisliğin teki" dediğini söyleyen Epstein, Eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Priebus için Trump'ın, "İşini iyi yapmıyor" dediğini, Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Kellyanne için ise "Çenesi düşük" dediğini aktarıyor.
Kellyanne Conway'in o zamanki kocası George Conway kısa bir süre Trump'ın Adalet Bakanlığı için düşünülmüştü. Wolff'un kaydına göre, Epstein, Trump'ın Beyaz Saray'ı nasıl yönettiğini bilecek kadar Trump'a yakın.
Wolff, elinde "Epstein'ın Donald Trump ile uzun süredir devam eden derin ilişkisi hakkında konuştuğu yaklaşık 100 saatlik bir kayıt" olduğunu iddia ediyor.
Trump'ın 2024 seçim kampanyasının basın sekreteri Karoline Leavitt, Wolff'un iddialarına ve ses kaydına yanıt verdi:
"Michael Wolff, kurgu kitaplar satmak için rutin olarak yalanlar uyduran rezil bir yazardır çünkü açıkça ahlak ve etikten yoksundur. Kamala Harris adına bariz bir seçim müdahalesinde bulunma çabasıyla tuhaf yalan ve iftiralarda bulunmak için seçimden günler öncesine kadar beklemiştir. O, dikkat çekmek için yalana başvuran başarısız bir gazetecidir."