Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 20° Ankara Güneşli 18° İzmir Güneşli 24° Antalya Güneşli 28° Trabzon Güneşli 18° Bursa Güneşli 18° Adana Güneşli 30° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 22° Ağrı Güneşli 14°

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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. REKLAM EDİRNE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 17°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 24°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 25°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 29°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 27°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 29°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. REKLAM ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu REKLAM SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 23°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 23°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 22°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 25°C Az bulutlu ve açık