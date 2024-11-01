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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde - 1 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken pazar gününe kadar azalmayı sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 07:22 Güncelleme: 01.11.2024 - 07:22
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        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Güneşli 18°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 22°

        Ağrı

        Güneşli 14°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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        EDİRNE °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 17°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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        ANKARA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

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