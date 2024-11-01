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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!

        İstanbul'da, yasadışı yollarla ülkeye soktukları ilaçları, el altından piyasaya sürerek halk sağlığını tehlikeye atan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 200 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 09:17 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:49
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        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
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        İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla yurda soktukları ilaçları el altından piyasaya sürerek halk sağlığını riske atan kişileri tespit etti.

        6 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

        DHA'daki habere göre yapılan çalışmaların ardından Esenler, Fatih ve Avcılar ilçelerinde belirlenen adreslere 6 ayrı operasyon düzenlendi.

        PİYASA DEĞERİ: 200 MİLYON LİRA

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        Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 628 bin 469 adet tablet, flakon ve enjektör formunda kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, hpv ile romotait atrir hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi.

        1 KİŞİYE TUTUKLAMA VE 4 ŞÜPHELİ SERBEST

        Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrolle serbest kalırken 1 şüpheli ise tutuklandı.

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        #ilaç vurgunu
        #Son dakika haberler
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