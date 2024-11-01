Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İsveçli rekortmen atlet, Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı

        İsveçli rekortmen atlet, Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı

        İsveçli rekortmen atlet Armand Duplantis'in Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadığı nişanlısıyla çektirdiği fotoğrafta gözler önüne serildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 09:02 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, birçok yeni rekorun kırıldığı birçok hikâyeye sahne oldu. Sporun en üst seviyesi olan olimpiyatlarda madalya kazanamasalar da sporcular, orada olmayı kariyerlerinin en üst noktası olarak kabul ediyor.

        Bir de üstüne madalya kazanırlarsa onun hazzının, gururunun ölçüsü olmasa gerek.

        Armand Duplantis

        Türkiye; 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 18 spor dalında, 102 sporcuyla katıldı.

        Türkiye; 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak ne yazık ki olimpiyatı altın madalyasız kapattı.

        Türkiye; Madalya kazanan 84 ülke arasında 64'üncü olsa da Yusuf Dikeç ile Paris'te derin bir iz bıraktı.

        Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, karma 10 metre havalı tabancada finalde 2'nci olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

        Yusuf Dikeç'in atışlar sırasındaki duruşu, önce olimpiyatta daha sonra da diğer spor dallarında ikonik hale geldi. Atletlerden futbolculara kadar birçok sporcu Yusuf Dikeç duruşunu taklit etti.

        Yusuf Dikeç

        REKLAM

        O sporculardan biri de İsveçli sırıkla atlama rekortmeni Armand Duplantis oldu.

        Kariyeri boyunca birçok rekor kırıp 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla sırıkla atlamada fenomen bir sporcu olan Armand Duplantis, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları altın madalya kazandıktan sonra gazetecilere Yusuf Dikeç pozu verdi.

        O Armand Duplantis, görünen o ki 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bitmesinin ardından geçen 4 ayda Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamamış. Duplantis, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı 23 yaşındaki İsveçli Desiré Inglander ile çektirdiği fotoğrafta Yusuf Dikeç'e olan hayranlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

        Armand Duplantis, Desiré Inglander'e bir kumsalda evlenme teklifinde bulundu.

        Üzerinde; Türk bayrağı olan Türkiye yazılı bir tişört giyen Armand Duplantis, Yusuf Dikeç'in ikonik duruşunu tekrarlarken kendisine nişanlısı Desiré Inglander eşlik etti. Duplantis, Dikeç'in sadece duruşunu taklit etmedi. Aynı zamanda saçını onun saçına benzetip benzer bir gözlük taktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Armand Duplantis
        #Yusuf Dikeç
        #Desiré Inglander

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        Boşandılar
        Boşandılar
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Habertürk Anasayfa