İsveçli rekortmen atlet, Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı

Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, birçok yeni rekorun kırıldığı birçok hikâyeye sahne oldu. Sporun en üst seviyesi olan olimpiyatlarda madalya kazanamasalar da sporcular, orada olmayı kariyerlerinin en üst noktası olarak kabul ediyor.

Bir de üstüne madalya kazanırlarsa onun hazzının, gururunun ölçüsü olmasa gerek.

REKLAM advertisement1

Armand Duplantis Türkiye; 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 18 spor dalında, 102 sporcuyla katıldı. Türkiye; 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak ne yazık ki olimpiyatı altın madalyasız kapattı. Türkiye; Madalya kazanan 84 ülke arasında 64'üncü olsa da Yusuf Dikeç ile Paris'te derin bir iz bıraktı. Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, karma 10 metre havalı tabancada finalde 2'nci olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını kazandı. Yusuf Dikeç'in atışlar sırasındaki duruşu, önce olimpiyatta daha sonra da diğer spor dallarında ikonik hale geldi. Atletlerden futbolculara kadar birçok sporcu Yusuf Dikeç duruşunu taklit etti.

Yusuf Dikeç REKLAM O sporculardan biri de İsveçli sırıkla atlama rekortmeni Armand Duplantis oldu. Kariyeri boyunca birçok rekor kırıp 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla sırıkla atlamada fenomen bir sporcu olan Armand Duplantis, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları altın madalya kazandıktan sonra gazetecilere Yusuf Dikeç pozu verdi. O Armand Duplantis, görünen o ki 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bitmesinin ardından geçen 4 ayda Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamamış. Duplantis, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı 23 yaşındaki İsveçli Desiré Inglander ile çektirdiği fotoğrafta Yusuf Dikeç'e olan hayranlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Armand Duplantis, Desiré Inglander'e bir kumsalda evlenme teklifinde bulundu. Üzerinde; Türk bayrağı olan Türkiye yazılı bir tişört giyen Armand Duplantis, Yusuf Dikeç'in ikonik duruşunu tekrarlarken kendisine nişanlısı Desiré Inglander eşlik etti. Duplantis, Dikeç'in sadece duruşunu taklit etmedi. Aynı zamanda saçını onun saçına benzetip benzer bir gözlük taktı.