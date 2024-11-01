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        Haberler Gündem Güncel Sokaktaki çatışma Poyraz'ı hayattan kopardı! 5 şüpheliye kelepçe! | Son dakika haberleri

        Sokaktaki çatışma Poyraz'ı hayattan kopardı! 5 şüpheliye kelepçe!

        Kars'ta 3 gün önce evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı, maganda kurşunuyla ağır yaralandı. Başından yaralanan Erdağı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, küçük çocuk yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi. Dün ise gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:17
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        Poyraz'ın ölümünde 5 şüpheliye kelepçe!
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        Kars'ta 29 Ekim günü bir düğün salonun önünde kimliği belirsiz şüpheliler tarafından araçtan ateş açıldı.

        AA'da yer alan habere göre bu sırada düğün salonunun yaklaşık 150 metre ilerisindeki evinin önünde kaldırımda akülü arabasıyla oyun oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na "maganda kurşunu" isabet etti.

        "MAGANDA KURŞUNU" HAYATTAN KOPARDI

        Başından vurularak ağır yaralanan küçük çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Muhammet Poyraz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri, kimliği belirsiz şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler silahlı saldırıya düğün salonundan da karşılık verildiğini tespit etti. İki taraftan da olaya karıştığını belirlenen M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. gözaltına alındı.

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        KÜÇÜK POYRAZ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        "Maganda kurşunu" kurbanı olan Meltem-Murat Erdağı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Poyraz Erdağı'nın 30 Ekim günü öğle vakti Kemer Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

        Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ile çok sayıda kişinin katıldığı cenazede Muhammet Poyraz Erdağı, yakınlarının gözyaşlarıyla Asri Mezarlığa defnedildi.

        YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

        Küçük Poyraz'ın tabutu cenaze aracına konulduğu sırada annesi Meltem Erdağı, oğlunun battaniyesine sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

        Anne Erdağı, daha sonra Muhammet Poyraz'ın battaniyesini mezarının üzerine serdi.

        9 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 5 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

        Olaya karıştığı tespit edilen Hasçiftlik köyü Muhtarı Ahmet A., Başkaya köyü muhtarı Yakup Y., Mehmet A., Kazım Y. ve Yusuf Y., "Kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
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