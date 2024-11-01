Yeni sürüm yayınlandı, tartışmalar beraberinde geldi

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 18.1 sürümünü genel kullanıma sundu. Bu güncelleme, kullanıcıların cihazlarını daha kişiselleştirilmiş ve etkili hale getirmelerine olanak tanıyan yeni özellikler içeriyor. Özellikle dikkat çeken yeniliklerden biri, telefon konuşmalarını kayıt özelliği.

TELEFON KAYIT ÖZELLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

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iOS 18.1 ile birlikte gelen telefon konuşmalarını kayıt özelliği, kullanıcıların arama ekranında bulunan dalga çizgisi simgesine tıklayarak kayıt işlemini başlatmalarını sağlıyor. Bu özellik, hem gelen hem de giden aramalar için kullanılabilir ve kullanıcıların FaceTime sesli aramalarını da kaydetmelerine olanak tanıyor. Yalnızca kayıt değil, sesli konuşmaları notlar şeklinde yazıya dökebilme imkanı da sunan yeni özellik ile kullanıcıların not almalarının çok daha kolaylaşacağı bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.

REKLAM Ancak bu yenilikçi özellik, çeşitli güvenlik ve gizlilik sorunlarını ve sorularını da beraberinde getiriyor. Telefon konuşmalarını kayıt özelliği, kullanıcıların gizliliğini ihlal etme riski taşıyor. Kayıtların güvenli bir şekilde saklanması ve erişim kontrolü gerekiyor. Marka ise bu konuyu oldukça ciddiye aldığını ve kullanıcıların gizlilik haklarını korumak için önemli güvenlik geliştirmelerini de beraberinde getirdiğini belirtiyor. TELEFON KONUŞMALARINI KAYDETMEK YASAL MI? Özellikle biz gazeteciler, bir röportaj esnasında, telefonda görüş alınması gerekliliği olduğunda veya bir toplantı sırasında yenilikçi teknolojileri de kullanarak ses kaydı alıyoruz. Ancak elbette bunun için öncelikle karşımızdakinden bir izin almamız gerekiyor.

Konu ile ilgili Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen'e önemli bilgiler aktaran Avukat Arda Demircioğlu, "Gelişen teknoloji ile zaman zaman hukuk alanlarının sınırları belirginsizleşebiliyor. Bu nedenle hem mevzuata gelecek yenilikler hem de güncel mevzuatın uygulanması neticesinde oluşacak içtihatlar önem kazanıyor. Hukukun teknolojiye yetişmesi ve uygulanması ne yazık ki aynı hızda olmuyor. Bir konuşmayı teorikte elinizle not alma imkanınız var. Ancak telefon bunu kendiliğinden yapıp önümüze koyduğu zaman ve bu veriyi paylaşılabilir nitelikte hafızasında tuttuğunda veri gizliliği ve güvenliği sorunlarının başlayabileceği noktalara yaklaşmış oluyoruz. Bu verinin nerede ve nasıl kullanıldığı önemlidir" bilgisini verdi.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞMAK HAK İHLALİ!" Demircioğlu konuşmaların akıllı telefon tarafından not olarak kaydedilip saklanmasından ziyade paylaşım ve erişim konularında 'hukuki sorunların' ortaya çıkabileceğini vurgulayarak, "Kayıt altına alınan verilerin karşı tarafın rızası olmadan, 3. Kişilere veya erişim yetkisi verilen uygulamalara sunulması hak ihlali oluşturacaktır" ifadelerini kullandı. "NOT ALINMASINDA PROBLEM YOK" Kişisel kullanım için paylaşımsız olarak sesli ifadelerin metin haline getirilmesinin problem teşkil etmeyeceğine değinen Avukat Arda Demircioğlu, "Bu noktada örneğin iphone uygulamalarının bu verilere erişimi olacak mı? Arkaplanda bazı uygulamalar onay halinde bazı verilere ulaşabiliyorlar. Hukuki problemler bu noktada doğabilir" şeklinde konuştu.

"BAZI KOŞULLARDA DELİL OLARAK KULLANILABİLİR" Bu kayıtların ve notların dava süreçlerinde delil olarak kullanılması ile ilgili problemler olabileceğine değinen Avukat, "Birincisi verinin kime ait olduğunun tespitinde çıkabilecek problemler. Tespiti net bir şekilde yapılıyorsa ve resmi mercii nezdinde kabul görüyorsa ikinci noktaya da bakmak lazım. Kanuna aykırı şekilde elde edilen bulgular delil olarak kabul edilmez. Kanunlar bu konuda açık. Ama yargıtayın belirli kriterler sağlandığında, boşanma gibi davalarda 'istisnai' kararları mevcut. Örneğin ortak konutta gizli elde edilen ses kaydını ihlal olarak görmediği kararlar bulunmaktadır" dedi.

REKLAM MARKADAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Yeni güncellemeyi yayınlarken Apple Apple, iOS 18.1 ile gelen telefon konuşmalarını kayıt özelliğinde kullanıcıların gizliliğini korumak için bir dizi önlem aldığını belirtti. İşte bu önlemlerden bazıları: OTOMATİK KAYIT BİLDİRİMİ Kayıt işlemi başladığında, hem konuşan taraf hem de arayan taraf otomatik bir ses bildirimi ile bilgilendirilir. Bu bildirim, her iki tarafın da konuşmanın kaydedildiğinden haberdar olmasını sağlar ve gizlilik ihlallerini önler. ŞİFRELEME VE GÜVENLİ SAKLAMA Apple, konuşma kayıtlarının şifrelenmiş biçimde saklanmasını sağlar. Bu sayede, yalnızca yetkili kullanıcılar bu kayıtları dinleyebilir ve kayıtların güvenliğini artırır. Kayıtlar, Notlar uygulamasında saklanır ve cihazın güvenlik protokolleri ile korunur.

ERİŞİM KONTROLÜ Kayıtların saklandığı Notlar uygulaması, Face ID, Touch ID veya parola gibi kimlik doğrulama yöntemleri ile korunur. Bu yöntemler, kayıtların yetkisiz erişime karşı güvenliğini sağlar. Kullanıcılar, hangi aramaların kaydedileceğini ve bu kayıtların ne kadar süreyle saklanacağını kontrol edebilirler. Ayrıca, kullanıcılar istedikleri zaman bu kayıtları silme hakkına sahiptir. CİHAZ İÇİ İŞLEME Mümkün olduğunda, kayıt ve analiz işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştirilir. Bu sayede, kullanıcı verilerinin uzak sunuculara gönderilmesi en aza indirilir ve verilerin güvenliği artırılır.

Apple, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini korumak amacıyla bu tür önlemler alarak, telefon konuşmalarını kayıt özelliğini güvenli bir şekilde sunmayı hedefliyor.