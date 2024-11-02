Hava durumu İstanbul | Sabah sis ve pus var! Bugün hava nasıl olacak? | Son dakika haberleri

Hava durumu İstanbul | Sabah sis ve pus var! Bugün hava nasıl olacak? | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

REKLAM advertisement1 İÇ KESİMLERDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarının; genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: REKLAM ANKARA: 19, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 22, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 21, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 24, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 19, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 25, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 26, Az bulutlu ve açık ADANA: 30, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık HATAY: 27, Az bulutlu ve açık MERSİN: 29, Az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 20, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 18, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE: 21, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 23, Parçalı ve çok bulutlu REKLAM TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM: 15, Parçalı ve az bulutlu KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 20, Parçalı ve az bulutlu VAN: 14, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 24, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 24, Az bulutlu ve açık SİİRT: 22, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 24, Az bulutlu ve açık