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        Haberler Gündem 2 yıl önce organ nakli olan ve 2 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        2 yıl önce organ nakli olan ve 2 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce böbrek nakli olan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 37 yaşındaki Özcan G., evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 05:55 Güncelleme: 02.11.2024 - 05:55
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        2 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
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        Olay, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G., evine gelen yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Eve gelen ekiplerce yapılan kontrolde Özcan G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Özcan G.'nin cansız bedeni, evdeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        Öte yandan Özcan G.'nin, 2 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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