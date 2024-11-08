Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        25
        Fenerbahçe
        FB
        23
        Beşiktaş
        BJK
        20
        ikas Eyüpspor
        EYP
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Bellona Kayserispor
        KYS
        9
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme!

        UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.11.2024 - 00:22 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "CESUR KARARLA BAŞLADIK"

          "Bugün 3-4-1-2 şeklinde biraz da cesur bir kararla başladık. Rakibimizin dizilişi ve oyununa göre hazırlanma şansımız oldu. Bu maça 10 gün civarında hazırlanabildik. Diziliş olarak da ilk defa dörtlü savunma oynayan bir takıma karşı üçlü savunmayla çıktık. Bence galibiyetten çok ötesini yaptık bugün 70 dakikalık bölümde. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı eşleşmelerde sıkıntı yaşadık, baskılarda sıkıntı yaşadık."

        • 3

          "UZUN ZAMANDIR OLMAYAN İSTATİSTİK"

          "3-2 oldu, tek geldikleri pozisyon diyelim. İkinci yarı çok gelmediler, ilk yarıda da çok gelmediler. Toplamda 4-5 şutları var, ikisi gol oldu. Bizim şut sayımız, girdiğimiz pozisyonlar, Tottenham takımının uzun zamandır vermediği istatistikleri vermesine sebep oldu."

        • 4

          "BAYERN'E KARŞI YAPMIŞTIK"

          "Galatasaray seyircisinin takımıyla nasıl birleştiğini gördük, baskıların hepsini beraber yaptık. Çok özel bir geceydi. Belki Türk futbol tarihinin bir İngiliz takımına karşı oynadığı en baskın oyunlardan biriydi. Bunu daha önce Bayern'e karşı yapmıştık, orada golleri atamamıştık. Bugün attık."

        • 5

          MOURINHO'YA GÖNDERME

          "Bir Türk takımının nasıl oynayabileceğini çok net gösterdik. Türk futbolunun ne olduğunu gösterdik. Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda, kalitemizin ne olduğunu gösterdik. Hep küçümsüyoruz kendimizi. Dün Beşiktaş kazandı, daha önce Lyon'u yendi. Bizim 10 puanımız var, Fenerbahçe 5 puanla girdi. Milli Takımımız'ın yaptıkları ortada. Aşağılıyoruz bazen yaptıklarımızı. Bu galibiyeti Türk futboluna ve Türk halkına armağan etmek istiyorum. Ülke puanına katkı sağladık. İşimizi iyi yapıp saha dışını değil, saha içini de konuşmamız gerekiyor."

        • 6

          "TÜRK FUTBOLU ÖNEMLİ BİR DEĞER"

          "Genel olarak dizilişimiz ve oyun planının işlediğini düşünüyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra karşılamada sorunlarımız oldu. Genel olarak Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolu önemli bir değer, bunu sahada gösterdik. Güzel bir gece geçirdik. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum."

        • 7

          "EN GÜÇLÜ OYUNLARDAN BİRİ"

          "Takımın başına geldiğinizden bu yana en iyi maçınız olduğunu düşünüyor musunuz?"

          Okan Buruk: "En iyi maçımız olduğunu düşünüyorum. Belki Türk futbol tarihinin bir Premier Lig takımına karşı, bu seviyede en güçlü oyunlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 70 dakikalık bölümü"

        • 8

          "ONU DİYENİN HAFIZA KAYBI VAR"

          "2 ay önce size yönelik 'Büyük maç kazanamadığınız' yönünde eleştiriler vardı. Artık bu eleştirilerin sona ereceğini düşünüyor musunuz?"

          Okan Buruk: "Tabii ki ben geldiğinden beri bütün derbileri aşağı yukarı kazandım. O yüzden bir hafıza kaybı olması lazım söyleyenin..."

        • 9

          "YAPI VAR DİYORLAR, BUNA GÜLÜP GEÇİYORUM"

          "Avrupa Ligi'nde de bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz?"

          - Okan Buruk: "Vallahi herhalde buna hep gülüyoruz ama maalesef... Sadece Galatasaray'ın özelinde söylenen bir şey değil! Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon oldu, bir yapı var dediler. Hiçbir takım oynamadan, hak etmeden şampiyon olamaz. Bence emeklere yazık ediyoruz. Burada inanılmaz bir emek var. Yoruluyoruz. Bütün sezon çalışıyoruz. İnanılmaz bir emek sonunda şampiyon oluyorsunuz, diğer taraf, "Bizim hakkımızdı, yapı var." diyor. Bunlara gülüp geçiyorum! Saha içinde kalmamız lazım bizim. Bizim burada en iyi şekilde yarışmamız lazım. Türkiye'de yarışa devam etmek lazım. Onun dışındaki açıklamalar, emeğe saygısızlık! Herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Galatasaray'ın sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolu kazanacak sonunda. Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey kazanamayız."

        • 10

          MAURO ICARDI'NİN DURUMU

          "Ağrısı biraz daha azaldı buz yapıldıktan sonra. MR'dan sonra belli olacak. Tam olarak bir şey söyleyemem ama ağrısının daha az olduğunu söyleyebilirim."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Putin'den Trump'a tebrik
        Putin'den Trump'a tebrik
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Habertürk Anasayfa