MAÇ SONUCU: Galatasaray: 3 - Tottenham: 2

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, evinde İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-2 kazandı.

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Dev mücadelenin ilk yarısı gol düellosuna sahne oldu. Galatasaray'da Yunus Akgün 6. dakikada ceza sahasının dışında yaptığı vuruşla maçta gol perdesini açtı. Konuk ekip ise 18. dakikada Will Lankshear ile skora dengeyi getirdi. Sarı-kırmızılı ekip 32. ve 39. dakikada Victor Osimhen'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıda konuk ekipte 69. dakikada Dominic Solanke farkı 1'e indiren golü attı.

REKLAM Tottenham'ın ilk golünü atan Will Lankshear, 60. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar organizasyondaki puanını 10'a çıkardı. İngiliz ekibi ise 9 puanda kaldı. Bir sonraki Avrupa Ligi haftasında Galatasaray, AZ Alkmaar'a konuk olacak. Tottenham ise evine Roma'yı ağırlayacak.

OSIMHEN SERİYİ AVRUPA'DA DA SÜRDÜRDÜ Tottenham maçında fileleri iki kez havalandıran Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü de bu maçta atmış oldu.

ASİST KRALI MERTENS Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nde asistlerine devam ediyor. Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı maçta Victor Osimhen'e 2 asist yapan Dries Mertens, 2009-10 sezonunda yeni formatına geçen UEFA Avrupa Ligi'nde Borek Dockal'ın (16) ardından en fazla asist yapan üç isimden biri konumuna geldi. REKLAM

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı. Ev sahibi takımın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

REKLAM Teknik direktör Okan Buruk, son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Buruk, derbinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Rolan Sallai'den UEFA kadrosunda yer almadığı için Tottenham müsabakasında faydalanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Dries Mertens'i sahaya sürdü.

GALATASARAY'DA YİNE SİSTEM DEĞİŞTİ Teknik direktör Okan Buruk, son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Buruk, derbinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Rolan Sallai'den UEFA kadrosunda yer almadığı için Tottenham müsabakasında faydalanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Dries Mertens'i sahaya sürdü. Son Beşiktaş derbisine takımını 4-4-2 sistemiyle çıkaran Okan Buruk, Tottenham maçında 3-4-1-2'yi tercih etti. REKLAM Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, sonrasındaki Beşiktaş derbisinde ise 4-4-2 dizilişini kullandı. Okan Buruk, Tottenham müsabakasında yine sistem değişikliğine giderek takımını 3-4-1-2'yle sahaya sürdü.

MUSLERA AVRUPA'DA KALEYİ DEVRALDI Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti. Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.

MERTENS'E "DALYA" HEDİYESİ REKLAM Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verildi. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkan Mertens'e "Dalya" hediyesi takdim edildi. Mertens, plaketi ve arkasında 100 yazılı Galatasaray formasını Tottenham müsabakası öncesinde Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.

TARAFTARLADAN FİLİSTİN TEZAHÜRATI Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi. RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi. Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı. REKLAM

MAÇTAN DAKİKALAR Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. 6. dakikada Galatasaray, Yunus Akgün ile öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Tottenham savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0 18. dakikada Tottenham, beraberliği yakaladı. Gray'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği uzun topta Johnson, bekletmeden meşin yuvarlağı Lankshear'a aktardı. Lankshear'ın altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1 25. dakikada Sara'nın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Forster'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Mertens'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. REKLAM 32. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Icardi'nin Tottenham savunmasından meşin yuvarlağı kapmasının ardından topla buluşan Mertens, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı santrfor, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1 39. dakikada Galatasaray, farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Mertens, ceza sahasına ortaladı. Osimhen'in altıpas çizgisi önünden ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1 Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. 48. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Forster, boşa çıktı. Ceza sahasında kalan top sonrasında karambol oluştu. Abdülkerim'in 2, Icardi'nin de bir şutunda, Tottenham savunması meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu. 52. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 56. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, içeriye doğru topu çevirdi. Osimhen'in şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı kornere çeldi. 62. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Tottenham savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı çeldi. 69. dakikada Tottenham farkı 1'e indirdi. Kulusevski'nin pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Porro'nun ön direğe gönderdiği topu Solanke, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 3-2 Müsabaka, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.