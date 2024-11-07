AZ Alkmaar: 3 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaştı. AZ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin golü 70. dakika En-Nesyri'den gelirken AZ Alkmaar'ın gollerini ise 59. dakika Dall, 75. dakika Smit ve 87. dakikada Kasius kaydetti.

Dün gerçekleştirilen basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. AZ Alkmaar ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Manchester United ve Sipay Bodrum FK maçlarında gol atan Faslı futbolcu, Trabzonspor müsabakasında ise Fred'in golünde asisti yapan isim olmuştu.

Sarı-lacivertlilerde daha önce yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci ve Djiku kadroda yer almadı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel ceza sahası içindeki Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Owusu-Oduro uzanarak topu kornere gönderdi.

28. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Saint-Maximin'in pasında savunma arkasına sarkan Edin Dzeko, karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu. Kaleci Owusu-Oduro'ya çarpan top kaleye yöneldi ancak savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

36. dakikada sarı-lacivertli ekip net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, ara pasında meşin yuvarlağı Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Owusu-Oduro gole engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

56. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, geriden atağa katılan Saint-Maximin'e pasını verdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden sert vuruşunda, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mijnans, ceza yayı üzerindeki Parrott'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ortasında soldan savunmanın arkasına sarkan Daal, çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

61. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. En-Nesyri'nin pasında meşin yuvarlağa hareketlenen Dzeko, de Wit'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına En-Nesyri geçti. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Owusu-Oduro, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

69. dakikada AZ Alkmaar ikinci gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Parrott, sağdan atağa katılan Smit'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda çaprazdan aşırtma bir vuruş denedi ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

70. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko, soldan savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcu yakın mesafeden kafa vuruşunda, topu filelere yollamayı başardı: 1-1

75. dakikada AZ Alkmaar bir kez daha öne geçti. Mijnans'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Smit, Çağlar Söyüncü'yü çalımlayarak kaleci Livakovic'le karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 2-1

87. dakikada fark 2'ye çıktı. Ceza sahası önünde topla buluşan Smit, sağdan atağa katılan Kasius'a pasını aktardı. Bu futbolcu kaleci Livakovic'i geçip meşin yuvarlağı çaprazdan ağlarla buluşturdu: 3-1

Müsabaka Hollanda temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.