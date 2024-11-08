ABD Başkanı seçilen Trump, özel kalem müdürünün Susie Wiles'ın olacağını duyurdu

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, görevi devraldıktan sonra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürünün, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın olacağını bildirdi. Trump, seçim kampanyası sırasında sık sık Wiles'ı atıfta bulundu ve onun "en iyi yönetilen seçim kampanyası" düzenlediğini söyledi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi.

Genel kalem pozisyonu genellikle başkan seçilen birinin atadığı ilk kişi ve bir yönetimden diğerine geçişi denetleyebilir. Trump başkan olarak yemin ettikten sonra Wiles, Beyaz Saray'ın tüm politikalarından da sorumlu olacak, Trump için adeta bir sırdaş olacak, danışman olarak görev yapacak ve günlük işleri yönetecek.

Susie Wiles, ABD tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak ve bu pozisyon genellikle büyük bir etkiye sahip.

Trump, "Susie'nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Wiles daha sonra Florida'ya gitti ve burada iki Jacksonville belediye başkanına danışmanlık yaptı ve Kongre Üyesi Tillie Fowler için çalıştı. Bundan sonra, Wiles'ın iş insanı Rick Scott'ın valilik makamını kazanmasına yardımcı oldu, sert ve zorlu Florida siyasetinde eyalet çapında kampanyalar düzenledi.

67 yaşındaki Wiles, Florida siyasetinin deneyimli bir ismi. Kariyerine 1970'lerde New York Kongre üyesi Jack Kemp'in Washington ofisinde başladı. Ardından Ronald Reagan'ın kampanyasında ve Beyaz Saray'da planlayıcı olarak görev yaptı.

İki yıl sonra Wiles, Ron DeSantis'in Florida Valisi olarak seçilmesine yardımcı oldu. Ancak ikisi arasında bir anlaşmazlık çıktı ve DeSantis, Wiles'ın Trump'ın 2020 seçim kampanyasını düzenlemesini istemedi; DeSantis de başkanlık için yarışmak istiyordu.

Wiles, Trump'ın üçüncü seçim kampanyasına katıldı ve son üç yıldır Trump'ın yeniden seçilmesini sağlamak için görev yaptı ve çeşitli ceza ve hukuk davalarında avukatlarla çalışmasına yardımcı oldu.

"AMERİKAN TARİHİNİN EN BÜYÜK SİYASİ ZAFERLERİNDEN BİRİNİ ELDE ETMEME YARDIMCI OLDU"

Trump bir açıklamada, "Susie Wiles, Amerikan tarihinin en büyük siyasi zaferlerinden birini elde etmeme yardımcı oldu ve hem 2016 hem de 2020'deki başarılı kampanyalarımın ayrılmaz bir parçasıydı. Susie sert, zeki, yenilikçi ve evrensel olarak hayranlık duyulan ve saygı duyulan biri." dedi.