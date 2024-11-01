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        Haberler Magazin Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 14'üncü kez düzenlenecek

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 14'üncü kez düzenlenecek

        'Herkes İçin Adalet' temalı Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünde, 22 Kasım - 28 Kasım arasında düzenlenecek. Prof. Dr. Bengi Semerci, Habertürk okurları için sorularımızı cevapladı

        Giriş: 01.11.2024 - 20:43 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:48
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        'Herkes için adalet'
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        'Herkes İçin Adalet' temasıyla düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, sanatın ve bilimin çarpıcı dilini kullanarak insan hak ve özgürlükleri bağlamında adalet konusunda toplumsal etki yaratmayı amaçlayan, sosyo - kültürel yaşamın zenginleşmesine çalışan tematik bir festival olarak 2011'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin öncülüğüyle başladı.

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali; Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünde ülkemizin en etkin film festivallerinden biri haline geldi. Festival; dünya sinemasından örneklerle adalet konulu filmleri izleyicilerle buluşturarak sinema, hukuk, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimlerinin temsilcileri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte geniş bilimsel bir tartışma platformu oluşturdu.

        Nil Kural - Prof. Dr. Adem Sözüer - Prof. Dr. Bengi Semerci - Alin Taşçıyan

        22 Kasım - 28 Kasım arasında 14'üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl; geçmişten bugüne adaletsizlik kavramı irdelenirken; yapay zekânın etkilerine ve adil yargılanma hakkına dikkat çekilecek. Festivalde; ayrıca Gazze için de özel bir bölüm bulunuyor.

        Nil Kural - Prof. Dr. Bengi Semerci - Prof. Dr. Adem Sözüer

        Düzenlenen basın toplantısında Prof. Dr. Adem Sözüer - Prof. Dr. Bengi Semerci; Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin amacını dile getirdi.

        Nil Kural ile Alin Taşçıyan ise festivalin bu yılki programı hakkında bilgi verdi. Toplantıda öğrencilerin filmleri izleyebilmesi için bilet ücretlerini 20 TL'de tuttukları belirtildi.

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl, 'Sinema Onur Ödülü'; oyuncu Füsun Demirel’e, 'Sinemaya Katkı Ödülü'; görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya, 'Akademik Onur Ödülü' ise Prof. Dr. Sami Selçuk’a verilecek.

        Alin Taşçıyan - Çetin Tunca - Prof. Dr. Bengi Semerci

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, Habertürk'e verdiği röportajda festivalin amacı ve bu yılki programıyla ilgili bilgiler verdi

        14. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ FİLM LİSTESİ

        ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

        • Boşluktaki Bedenler / Stray Bodies - Elina Psykou

        • Çalınan Gezegenim / My Stolen Planet - Ferahnaz Şerifi

        • Gecenin Kıyısı – Türker Süer

        • Hayaletler / Ghost Trail - Jonathan Millet

        • Hayallerin Eşiği / The Brink Of Dreams - Nada Riyadh, Ayman El Amir-

        • Kırmızı Çocuklar / Red Path - Lotfi Achour

        • Santosh - Sandhya Suri

        • Süleyman’ın Hikâyesi / The Story of Souleyman - Boris Lojkine

        • Üç Siyah Işık Gördüm / I Saw Three Black Lights - Santiago Lozano Álvarez

        ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

        • Amarela - André Hayato Saito

        • Çıkışlar Tımarhaneden / Exit Through the Cuckoo’s Nest - Nikola Ilić

        • Ekimde Gün Ortası / October Noon - Francisco Rodriguez Teare

        • İbrahim / Abraham - Elnaz Ghaderpour, Reza Gamini

        • Leela - Tanmay Chowdhary

        • Morî - Yakup Tekintangaç

        • Neredeyse Kesinlikle Yanlış - Cansu Baydar

        • Saklanacak Bir Şey Yok / Nothing To Hide - Masoud Bahmani

        • Tutsak Kadınlar / Captive Women - Itxaso Díaz

        ADALET TERAZİSİ

        • Antika / The Antique - Rusudan Glurjidze

        • Cennetin Yanındaki Köy / The Village Next to Paradise - Mo Harawe

        • Hain / The Traitor - Michael Krummenacher

        • Ham Elmas / Wild Diamond - Agathe Riedinger

        • Memeli / Mamifera - Liliana Torres

        • Şahit / The Witness - Nader Saeivar

        • Tanrıların Arasında / Dwelling Among the Gods - Vuk Ršumović

        4. KUVVET DİRENİYOR

        • Bisiklet Satrancı / Bikechess - Assel Aushakimova

        • İşte Böyle Başlıyor / And So It Begins - Ramona S. Diaz

        • Kara Kutu Günlükleri / Black Box Diaries - Shiori Ito

        • Kurşuni Gökyüzü Altında / Under The Grey Sky - Mara Tamkovich

        • Pol Pot İle Buluşma / Meeting With Pol Pot - Rithy Panh

        • Sadece Birkaç Gün / Just A Couple Of Days - Julie Navarro

        KLASİKLER

        • Dava / The Trial - Orson Welles – Açılış Filmi

        • Kara Tanrı, Beyaz Şeytan / Black God, White Devil - Glauber Rocha

        • Şehirde İki Adam / Deux Hommes Dans La Ville - José Giovanni

        YAPAY ZEKÂ’NIN YENİ MARİFETLERİ

        • Ebediyen Sen / Eternal You - Hans Block, Moritz Riesewieck

        • Yapay Adalet / Artificial Justice - Simon Casal

        SIFIR NOKTASINDAN - GAZZE’NİN ANLATILMAMIŞ ÖYKÜLERİ /

        FROM GROUND ZERO : THE UNTOLD STORİES FROM GAZA

        • Out of Frame - Neda’a Abu Hasna

        • Hells’s Heaven - Karim Satoum

        • Charm - Bashar Al Balbisi

        • Awakening - Mahdi Karirah

        • Jad and Natalie - Aws Al-Banna

        • No - Hana Eleiwa

        • All is Fine - Nidal Damo

        • Taxi Wanissa - Etimad Washah

        • 24 Hours - Alaa Damo

        • Selfies - Reema Mahmoud

        • No Signal - Muhammad Alshareef

        • Soft Skin - Khamis Masharawi

        • Flasback - Islam Al Zeriei

        • Fragments - Basel El-Maquosi

        • Offerings - Mustafa Al-Nabih

        • School Day - Ahmet Al-Danaf

        • Farah and Myriam - Wissam Moussa

        • Overload - Alaa Islam Ayoub

        • The Teacher - Tamer Nijim

        • Recycling - Rabab Khamis

        • Echo - Mustafa Kolab

        • Sorry Cinema - Ahmad Hassouna

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        #Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
        #Prof. Dr. Adem Sözüer
        #Prof. Dr. Bengi Semerci

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