Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının dolandırıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

REKLAM advertisement1

"BANKA HESAPLARINIZI TERÖR ÖRGÜTÜ ELE GEÇİRDİ" AA'da yer alan habere göre yapılan araştırmada kadını arayan kişilerin, banka hesapları ve üzerine kayıtlı mülklerin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği, bazılarının da ele geçirilmeye çalışılıp satılmak istendiği, paranın da terör örgütüne aktarılacağını söylediği belirlendi. REKLAM

BİRÇOK KENTTEKİ EV VE APARTMANINI SATTI Paranın devlet güvencesine alınması için üzerine kayıtlı mülkleri satmasını, paraları verilecek banka hesabı ya da gönderilecek sivil polislere vermesini isteyen şüphelilerin yalanına kanan kadının, yaklaşık 1 yıllık süreçte Muğla, Denizli, Antalya ve Burdur'da bulunan 72.5 milyon TL değerindeki daire, apartman ve arsayı çok düşük fiyattan sattığı belirlendi.

33 MİLYON TL'Yİ ALDILAR Kadının evinde bulunan altınlarla birlikte kendilerini polis olarak tanıtan kişiler ve banka hesaplarına aktardığı paranın 33 milyon lirayı bulduğu tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Antalya, Yalova ve Adana’da olduğunu belirledi.

19 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 30 Ekim'de 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 kişiyi gözaltına aldı. Denizli’ye getirilen şüphelilerin tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.