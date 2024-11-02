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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!

        Denizli'de, kendilerini savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları yaşlı kadını, bir yıllık süreçte, 72.5 milyon TL değerindeki çok sayıda mülkünü yok pahasına sattırarak yaklaşık 33 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 19 kişi cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:57
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        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
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        Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının dolandırıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        "BANKA HESAPLARINIZI TERÖR ÖRGÜTÜ ELE GEÇİRDİ"

        AA'da yer alan habere göre yapılan araştırmada kadını arayan kişilerin, banka hesapları ve üzerine kayıtlı mülklerin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği, bazılarının da ele geçirilmeye çalışılıp satılmak istendiği, paranın da terör örgütüne aktarılacağını söylediği belirlendi.

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        BİRÇOK KENTTEKİ EV VE APARTMANINI SATTI

        Paranın devlet güvencesine alınması için üzerine kayıtlı mülkleri satmasını, paraları verilecek banka hesabı ya da gönderilecek sivil polislere vermesini isteyen şüphelilerin yalanına kanan kadının, yaklaşık 1 yıllık süreçte Muğla, Denizli, Antalya ve Burdur'da bulunan 72.5 milyon TL değerindeki daire, apartman ve arsayı çok düşük fiyattan sattığı belirlendi.

        33 MİLYON TL'Yİ ALDILAR

        Kadının evinde bulunan altınlarla birlikte kendilerini polis olarak tanıtan kişiler ve banka hesaplarına aktardığı paranın 33 milyon lirayı bulduğu tespit edildi.

        6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Antalya, Yalova ve Adana’da olduğunu belirledi.

        19 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        30 Ekim'de 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 kişiyi gözaltına aldı. Denizli’ye getirilen şüphelilerin tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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