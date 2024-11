Cannes'da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi

ALL THAT JAZZ (1980)



“Sweet Charity”, “Cabaret” gibi filmleriyle tanıdığımız yönetmen ve koreograf Bob Fosse, otobiyografik nitelikler taşıyan filminde, hikâyenin odağına Roy Scheider'ın canlandırdığı yönetmen ve koreograf Joe Gideon'u koyar. Gideon, nerdeyse ölümüne çalışan iflah olmaz bir işkolik ve ilaç bağımlısıdır. Film Gideon'un geçmişiyle bugünü arasında gidip gelen hikâye kurgusunu modern bir müzikal estetiğiyle buluşturur, hayal gücüne özgürlük tanır. Gideon'un hayal dünyasında ölüm meleği Angelique'le yaptığı konuşmalar akılda kalıcıdır. 1987'de 60 yaşında kaybettiğimiz Bob Fosse'nin en iyi filmlerinden biridir kuşkusuz. Başkanlığını Kirk Douglas'ın yaptığı jüri, doğru bir kararla Altın Palmiye'yi o yıl “Kagemusha” ile “All That Jazz” arasında paylaştırır. Hal Ashby'nin “Being There” ve Alain Resnais'nin “Amerikalı Amcam” gibi filmlerinin de yarışmada olduğunu hatırlatalım.