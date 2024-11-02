Cannes'da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi

MARTY (1955)



İtalyan kökenli kalabalık bir aileden gelen 34 yaşındaki Marty Piletti (Ernest Borgnine), hayatını kasaplık yaparak kazanır. Herkesin sevdiği biridir ama utangaç olduğu için kadınlara yaklaşma konusunda sorunları vardır. Bir cumartesi gecesi annesinin zorla gönderdiği dans partisinde hayal kırıklığı yaşayan fen öğretmeni Clara (Betsy Blair) ile tanışır ve bu olay ikisinin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olur. Delbert Mann’ın ilk kez yönetmenlik yaptığı film, gerçekçi tarzıyla öne çıkan duygusal bir dram. Cannes’da adı Altın Palmiye olarak değiştirilen ödülü kazanan ilk film olmasının yanı sıra Akademi Ödülleri’nde de çok başarılı oldu. En iyi film ve yönetmen ödülleri bir yana, Paddy Chayefski’ye senaryo, Ernest Borgnine’e erkek oyuncu dallarında Oscar kazandırdı.