Haftaya damgasını vuran paylaşımlar...

Hemen hemen her adımımızı sosyal medyadan gözler önüne serdiğimiz paylaşımlar, kısa sürede binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bu noktada bizler kadar özellikle ciddi etkileşimler alan ünlülerin paylaşımlarını süzgeçten geçirmesi ise oldukça önemli. Çünkü sosyal medyanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da var.

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Bu durumda hepsini kapsamasa da bazı ünlülerin mutlulukları, hayatlarında yaşadığı sorunları ve sitem dolu paylaşımları ise gündem oluyor.

Bu haftanın olay paylaşımı ise; İDİL BİLGEN YİNE LİNÇLENDİ REKLAM Miss Turkey 2024'te birinci seçilen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, yarışmadan sonra "Türkiye güzeli olacak kadar güzel değil" içerikli paylaşımlarla sosyal medyada linçlenmişti. İdil Bilgen, yarışmadan 37 gün sonra tacıyla bulunduğu paylaşımlarla yine linçlendi. İdil Bilgen, bulunduğu ilk paylaşımda, Türkiye güzeli seçilmesiyle yaşadığı heyecanı ve mutluluğu dile getirerek; "Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum. Miss Türkiye tacıyla bu amacımı daha geniş ve etkin bir çerçevede gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum. Sağlık konusunda bir farkındalık yaratabilmek için bu platformu yararlı bir bilgilendirme kanalına dönüştürmeye gayret edeceğim. Bana inandığınız ve destek verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ederim! Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum" şeklindeki ifadeleri kullandı.

REKLAM Daha sonra, tacıyla ikinci paylaşımda bulunan İdil Bilgen; "Her zaman hayallerinizi gerçeğe dönüştürme gücüne sahip olduğunuza inanın. Attığınız her adım, gücünüzün ve kararlılığınızın bir kanıtı olsun. Tutkunuzun sizi yönlendirmesine izin verin, engelleri aşın ve daha parlak bir gelecek yaratın. Potansiyeliniz sınırsızdır; korkusuzca hedefinize koşun" şeklinde mesaj paylaştı. İdil Bilgen, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tacıyla verdiği bir pozu paylaşarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bilgen, paylaşımına; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cumhuriyet'i bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyet'in sağladığı ayrıcalıkla; ben İdil Bilgen, bir Türk kadını, idealist bir hekim ve ülkesini temsil etmeye gönüllü bir Türkiye Güzeli olarak, Atam’ın gösterdiği yolda ilerlemeye söz veriyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet var olacaktır. Ne mutlu Türküm diyene" notunu düştü.

REKLAM 24 yaşındaki İdil Bilgen'in bu paylaşımları sosyal medyada bir hayli eleştiri aldı. Birçok kişi, Bilgen'in fotoğraflarını fotoşoplu olduğunu belirterek "Fotoşoplu güzel' yorumunda bulundu. ÜNLÜLERDEN KONTEYNER İSYANI Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın derslikleri yetersiz kalınca öğrencilerin bir kısmı geçici olarak konteyner dersliklerde öğrenim görecek. İki oyuncu; Mine Kılıç ile Eda Akalın, geçici çözüme isyan etti. Mine Kılıç Mine Kılıç ile Eda Akalın, tepkilerini; "Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yeni yıla bu konteyner derslikleriyle başlıyor. Bu yeni binanın eğitim için elverişsiz olduğu en başından beri belliydi. Şimdi de yetersiz derslik sebebiyle 'Geçici bir çözüm' denerek bahçeye kurulan bu kutularda ders yapılamaz!" sözleriyle dile getirdi.

REKLAM Eda Akalın SERPİL ÖRÜMCER 'AYAĞIM KESİLEBİLİR' DEDİ YARDIM İSTEDİ 1967'de güzellik yarışmasında dereceye girerek adından söz ettiren oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, uzun yıllardır maddi olarak zorlu günler geçiriyor. Bir dönemin ünlü ismi şimdi de sağlık problemleri yaşıyor. Serpil Örümcer; "Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları. Ben yılların sanatçısı Serpil Örümcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım. Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat günü veriyorlar. Geçici alçıda şu an zor süreçteyim. Özel hastanelerde ameliyat olmam mümkün değil. Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Tekrar teşekkürlerimle, acil yardım bekliyorum" dedi.

REKLAM NATALIE PORTMAN İSTANBUL'A GELDİ AMA PAYLAŞMADI Son dönemlerde İstanbul; küresel şöhrete sahip Pedro Alonso O'choro, Theo James, Elton John, Jared Leto ve Natalie Portman'ı ağırladı. Sir Elton John, İstanbul’a; Ömer Koç'un özel daveti üzerine birkaç saatliğine geldi. John, Telezzüz'de yemek yiyip İstanbul’dan ayrıldı. Theo James’in sosyal medya hesabı bulunmuyor. Dünyaca ünlü oyuncunun İstanbul'da olduğu, hayran paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı. REKLAM Pedro Alanso ile Jared Leto, İstanbul gezisini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Pedro Alanso'nun takipçi sayısı; 8 milyon 500 bin. Jared Leto'nun takipçi sayısı; 11 milyon 900 bin. Jared Leto, Kuzguncuk'ta makarna yedikten sonra bir halk otobüsüne bindi. 9 milyon 100 bin takipçisi olan Natalie Portman’ın ise İstanbul gezisinden hiçbir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. BEREN SAAT DAĞ KEÇİLERİNİ ELLERİYLE BESLEDİ Beren Saat, dağ keçileriyle bir süre vakit geçirdi. Sosyal medya hesabından "Keçi Kulübü" notuyla paylaştığı videolarda keçileri beslediği görülen oyuncuya arkadaşı Hande Atıcı Miras eşlik etti. Ünlü oyuncu, keçilere yakın olmak için bir yükseltiye çıktı ve kendisine verilen yemleri elleriyle yedirdi.