Her gelişmeden haberdar olmak, güncellemeleri asla kaçırmamak mı istiyorsunuz? Çağımızın yeni sorunu FOMO ile tanışın!

Paylaşılan her şeyden haberdar olmak istemek, her günün sosyal medyada paylaşarak yaşamak ve sanki günlüğümüze yazar gibi her gelişmeyi orada paylaşmak aslında zannedildiği gibi normal bir durum değil. Psikolojinin bu durumla ilgili altını çizdiği bir sendrom var: FOMO.