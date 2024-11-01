Galatasaray'da Ziyech, Ocak ayında yolcu!
Galatasaray'da bu sezon 11'in dışında kalan Hakim Ziyech'e ocak ayında yol göründü. Faslı futbolcu, Okan Buruk'un ve Galatasaray'ın gelecek planları arasında yer almıyor. İşte detaylar...
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Galatasaray'da bu sezon 11'in dışında kalan Hakim Ziyech'e ocak ayında yol göründü. Yıldız futbolcu Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor. Sakatlığı sebebiyle sadece beş maça çıkabilen Ziyech kendisine kulüp arıyor.
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Menajeri aracılığıyla bazı görüşmeler yapan 31 yaşındaki yıldıza talipler de var. MLS ekiplerinin yanı sıra Katar kulüpleri de Hakim Ziyech ile ilgileniyor. Geçen yaz Olympiakos'un da ilgilendiği Faslı yıldızın önceliği ise Hollanda'ya dönmek.
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Galatasaray, imaj haklarıyla birlikte 5 milyon Euro'yu aşan bir yıllık ücreti bulunan Ziyech'le ocak ayında yolları ayırmayı düşünüyor.
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Faslı yıldızın sözleşmesinde 'diz sakatlığı yaşamazsa' mukavelesinin bir yıl uzama maddesi de bulunuyor.
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Devre arasında takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Ziyech'le yollarını ayırarak yabancı oyuncu kontenjanı açmayı planlıyor.
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Sarı-kırmızılılara geçen yaz transfer olan Faslı yıldız 23 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sezonun ilk yarısında oynamakta zorlanan 31 yaşındaki futbolcu ikinci yarı ise kritik maçlarda katkı sunmuştu.
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