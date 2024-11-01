Galatasaray'da Ziyech, Ocak ayında yolcu!

Menajeri aracılığıyla bazı görüşmeler yapan 31 yaşındaki yıldıza talipler de var. MLS ekiplerinin yanı sıra Katar kulüpleri de Hakim Ziyech ile ilgileniyor. Geçen yaz Olympiakos'un da ilgilendiği Faslı yıldızın önceliği ise Hollanda'ya dönmek.