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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! İşte nedeni | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!

        Burdur'da, 42 yaşındaki Hüseyin Mete'nin aynı mekanda karşılaştığı husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Ramazan Uçar'ın, fıstığını yedikten sonra Hüseyin Mete'yi bir kadınla sohbet ederken öldürmüştü. Tutuklanan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 08:59 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:14
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        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
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        Burdur'da olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli olan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete (42) aynı mekanda karşılaştı.

        SİLAHIYLA 7 EL ATEŞ ETTİ

        Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye, üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. Mete kanlar içerisinde yere yığılırken, mekanda bulunanlar da panikle kaçıştı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

        Hayatını kaybeden Hüseyin Mete.
        Hayatını kaybeden Hüseyin Mete.

        Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Mete'nin cenazesinin ise merkez Askeriye köyünde toprağa verileceği belirtildi.

        SOSYAL MEDYADAN CİNAYET MESAJI

        Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete'nin silah alışverişi nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğu öne sürüldü.

        "MERMİ DE KÜÇÜKTÜR AMA NEFES KESER"

        Diğer yandan Ramazan Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser' yazılı paylaşımı dikkat çekti.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ettiği sırada arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın, masasındaki fıstıklardan yedikten sonra üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı.

        EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Ramazan Uçar’ın polis merkezindeki ilk ifadesinde, Hüseyin Mete'nin kendisinden sürekli haraç istediğini ve 50 bin TL'sini alıp vermediğini öne sürerek, "Olay günü birahaneye geldiğinde, 'Bugün burada yiyip içeceğim, benim masamın hesabını da sen ödeyeceksin' dedi" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

        DAHA ÖNCE DE SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ

        Ramazan Uçar'ın olayı gerçekleştirmeden önce Hüseyin Mete'ye silah doğrulttuğu, silahın tutukluk yapması üzerine Mete'nin, “Benim silahımla beni mi öldüreceksin” dediği öne sürüldü.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Savcılıktaki sorgusunda da aynı ifadeyi verdiği belirtilen Ramazan Uçar, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
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        #Burdur
        #Son dakika haberler
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