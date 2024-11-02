Osimhen'den yönetime: Beni alın
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine 'Beni alın' mesajını da verdi
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Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'da yeniden doğdu.
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Satın alma opsiyonu bulunmadan bir sezonluğuna kadroya katılan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya sıcak bakıyor.
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Dev kulüplerin devre arasında transfer etmek istediği Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.
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Okan Buruk ile özel bir ilişki kuran yıldız golcü, sarı-kırmızılılarda kendisine parlak bir gelecek görüyor.
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Nijeryalı futbolcu, halen inşaat süreci devam eden Kemerburgaz Tesisleri'ni de düşünerek Göktürk bölgesinden ev bakmaya başladı.
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Osimhen, Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde ses getirecek başarılara imza atacaklarını düşünüyor.
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Avrupa'da çıtayı yükseğe koyan Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine de 'Beni alın' mesajı verdi.
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Osimhen'in Napoli'yle olan sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli maddesi bulunuyor.
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Sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Nijeryalı santrfor 4 gol attı; 4 golün de hazırlayıcısı oldu.
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