Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
Bursa'da, nefes borusuna üzüm kaçan ve hastanede tedaviye alınan 10 aylık Tuna Eray hayatını kaybetti. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
Bursa'da olay, 30 Ekim'de saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde meydana geldi.
NEFES BORUSUNA ÜZÜM KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre Necla (27) ile Vedat Eray (32) çiftinin bebekleri Tuna Eray'ın nefes borusuna üzüm kaçtı.
ÜZÜM ÇIKARILDI TEDAVİYE ALINDI
Durumu fark eden aile, bebeği, otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların müdahalesiyle üzüm tanesi çıkarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
MİNİK TUNA YAŞAMINI YİTİRDİ
Tedaviye alınan bebek dün akşam üzeri hayatını kaybetti, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.