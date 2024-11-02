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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor | Son dakika haberleri

        Cani, 6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüş!

        İstanbul'da, 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı 49 yaşındaki M.Ö. ile mezarlığa girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde Şirin'i mezarlıkta boğarak öldürdüğünü söyleyen zanlı M.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir suç kaydı olan caninin, Şirin'in cesedinin üzerini çalılarla kapattığı öğrenildi

        Giriş: 02.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:48
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        Cani, 6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüş!
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        İstanbul Şişli'de, 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

        FERİKÖY MEZARLIĞINDA ARAMA YAPILDI

        Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

        ŞİRİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu.

        KAĞIT TOPLAYICISI İLE KAMERAYA YANSIDI

        Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti.

        ZANLI SORGUYA ALINDI

        M.Ö. gözaltına alınırken, cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

        İfadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü söyleyen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö.'nün Şirin'in cesedinin üzerini de çalılarla kapattığı öğrenildi.

        AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

        Şirin'in acı haberi, yetkililer ve ambulans ekibi eşliğinde aileye verildi. Kahrolan anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Elmas ve ailesinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde Şanlıurfa’dan İstanbul'a taşındıkları öğrenildi.

        EMNİYET: MEZARLIKTA BOĞMUŞ

        Olaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "31.10.2024 günü saat: 16.00 sıralarında ilimiz Şişli ilçesi Paşa Mahallesi Feriköy mezarlığı içerisinde meydana gelen olayda, M.Ö. (1975 kağıt toplayıcı, 1 kaydı var) isimli şahıs tarafından, E.H. (2018 Şişli) isimli kız çocuğu boğma suretiyle eks olmuştur. Şüpheli M.Ö. isimli şahıs Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimiz Şişli ilçesinde yakalanmış, yapılan görüşmede; çocuğu mezarlık içerisinde boğarak öldürdüğünü beyan etmiş, ceset şüpheli şahsın göstermiş olduğu yerde bulunmuş olup; konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."

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        #Şirin Elmas Hanilçi
        #Son dakika haberler
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