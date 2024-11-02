İstanbul Şişli'de, 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu.

Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şirin'in acı haberi, yetkililer ve ambulans ekibi eşliğinde aileye verildi. Kahrolan anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Elmas ve ailesinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde Şanlıurfa’dan İstanbul'a taşındıkları öğrenildi.

EMNİYET: MEZARLIKTA BOĞMUŞ

Olaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "31.10.2024 günü saat: 16.00 sıralarında ilimiz Şişli ilçesi Paşa Mahallesi Feriköy mezarlığı içerisinde meydana gelen olayda, M.Ö. (1975 kağıt toplayıcı, 1 kaydı var) isimli şahıs tarafından, E.H. (2018 Şişli) isimli kız çocuğu boğma suretiyle eks olmuştur. Şüpheli M.Ö. isimli şahıs Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimiz Şişli ilçesinde yakalanmış, yapılan görüşmede; çocuğu mezarlık içerisinde boğarak öldürdüğünü beyan etmiş, ceset şüpheli şahsın göstermiş olduğu yerde bulunmuş olup; konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."