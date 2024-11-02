Dizi oyuncusu Ümit Gündeş hırsızlıktan yakalandı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Dizilerde yan rollerde kamera karşısına geçen Ümit Gündeş, hırsızlıktan yakalandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahsın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.
Genellikle Avcılar bölgesinde yaşayan Ümit Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Oyuncunun, emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.