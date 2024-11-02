Başkan adayları salıncak eyalet Wisconsin'da: Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ve Demokrat Başkan adayı Kamala Harris, ABD Başkanlık Seçimleri'ne üç gün kala iki aday için de kritik derecede önem taşıyan Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde, aynı anda, birbirlerine 10 km mesafe uzaklıkta miting düzenledi. Trump bu eyaleti 2016'da kazanmış, 2020'de kaybetmişti.
Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump Milwaukee kentinde kararsız seçmenleri kendi saflarına katabilmek için miting düzenledi. Aynı anda düzenlenen mitingler, birbirine sadece 10 km uzaklıkta gerçekleştirildi.
Milwaukee, Wisconsin'de Demokratların en çok oy aldığı yer olmakla birlikte, muhafazakar banliyölerde Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Trump bu eyaleti 2016'da kıl payı kazandı ancak 2020'de kaybetti.
Salıncak eyalet Wisconsin: Adaylar başa baş
Wisconsin'i geri almaya çalışan Trump için bu eyalet kritik. 2020'de Trump'ın yenilgisinin bir nedeni de Milwaukee'nin banliyölerinde desteğinin azalması ve şehirdeki Demokrat oyların artmasıydı.
Kentin Cumhuriyetçi Parti Başkanı Hilario Deleon, "Her iki aday da Beyaz Saray'a giden yolun doğrudan Milwaukee'den geçtiğinin farkında" dedi.
Başkan yardımcısının uçağı Air Force Two, Trump'ın Trump Force One adını verdiği özel uçağından yaklaşık 40 dakika önce Milwaukee havaalanına iniş yaptı. Uçaklar birbirlerine yakın park etti ancak adayların yolları kesişmedi; Harris'in konvoyu Trump inmeden önce gitmişti.
Her iki kampanya tarafından sağlanan kalabalık tahminlerine göre, her iki salon da aşağı yukarı aynı sayıda kişiyi çekti. Trump sahneye Harris'ten yedi dakika önce çıktı. Trump'ın Milwaukee şehir merkezinde, Harris'in ise bir banliyöde gerçekleştirdiği bu iki miting, adayların seçim gününden önce Wisconsin'deki son mitingleri.
Her iki taraf da eyaletin 10 delegelik oyu için yarışın bir kez daha kıran kırana geçtiğini söylüyor.
Wisconsin'de son altı başkanlık seçiminin dördünde bir puandan az farkla ya da 23 binden az oyla karar verildi. Wisconsin'in 2020'de Başkan Joe Biden'a geçmesini sağlayan, Milwaukee'den gelen oylardı.
Demokratlar kentte, Cumhuriyetçiler banliyölerde güçlü
Demokratlar, Trump'ın banliyölerde ve kırsal bölgelerdeki desteğine karşı koymak için eyaletin en büyük Siyah nüfusuna da ev sahipliği yapan Milwaukee'deki seçmenleri kazanmaları gerektiğini biliyor. Harris, Biden'a oy veren şehirde 2020'deki katılım oranını tekrarlamayı ve aşmayı umuyor.
Milwaukee'ye gitmeden önce Harris, Wisconsin'in güneyindeki Janesville kentinde kampanya yürüttü. Trump'ı "Amerika'nın emek hareketi için varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendiren Harris, Trump'ın Başkanlığı sırasında ülkenin üretici gücünü kaybettiğini söyledi.
"Donald Trump'ın kim olduğunu biliyoruz. Bu adam sizin hayatınızı nasıl daha iyi hale getirebileceğini düşünen biri değil. Bu giderek dengesizleşen, intikam takıntısı olan, kinle yanıp tutuşan ve kontrolsüz güç peşinde koşan biri."
Şehrin diğer ucunda ise Trump, Biden yönetimindeki ekonomiye ateş püskürdü. Cuma günü açıklanan ve işverenlerin ekim ayında sadece 12 bin istihdam yarattığını gösteren ABD istihdam raporunun, Biden-Harris yönetiminin ekonomi konusundaki başarısızlığını gösterdiğini söyledi.
Trump, Harris'e eleştirilerde bulunurken, rakamlar için "Bu bir depresyon gibi" dedi.
Milwaukee mitingi için sırada bekleyen Trump destekçileri, kazanma şansı konusunda iyimser. Birçok kişi, Biden'ın Trump destekçilerini 'çöp' olarak nitelendiren yorumuna tepki olarak sarı yansıtıcı güvenlik yelekleri giyiyordu.
Wisconsin Cumhuriyetçi Parti Başkanı Brian Schimming, Harris'in Demokratların kalesi Milwaukee'ye dönmek zorunda kalmasının Trump hücumdayken kendisinin savunmada olduğunu gösterdiğini söyledi.