Başkan adayları salıncak eyalet Wisconsin'da: Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump Milwaukee kentinde kararsız seçmenleri kendi saflarına katabilmek için miting düzenledi. Aynı anda düzenlenen mitingler, birbirine sadece 10 km uzaklıkta gerçekleştirildi.

Milwaukee, Wisconsin'de Demokratların en çok oy aldığı yer olmakla birlikte, muhafazakar banliyölerde Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Trump bu eyaleti 2016'da kıl payı kazandı ancak 2020'de kaybetti.

Wisconsin'i geri almaya çalışan Trump için bu eyalet kritik. 2020'de Trump'ın yenilgisinin bir nedeni de Milwaukee'nin banliyölerinde desteğinin azalması ve şehirdeki Demokrat oyların artmasıydı.

Her iki kampanya tarafından sağlanan kalabalık tahminlerine göre, her iki salon da aşağı yukarı aynı sayıda kişiyi çekti. Trump sahneye Harris'ten yedi dakika önce çıktı. Trump'ın Milwaukee şehir merkezinde, Harris'in ise bir banliyöde gerçekleştirdiği bu iki miting, adayların seçim gününden önce Wisconsin'deki son mitingleri.

Başkan yardımcısının uçağı Air Force Two, Trump'ın Trump Force One adını verdiği özel uçağından yaklaşık 40 dakika önce Milwaukee havaalanına iniş yaptı. Uçaklar birbirlerine yakın park etti ancak adayların yolları kesişmedi; Harris'in konvoyu Trump inmeden önce gitmişti.

Kentin Cumhuriyetçi Parti Başkanı Hilario Deleon, "Her iki aday da Beyaz Saray'a giden yolun doğrudan Milwaukee'den geçtiğinin farkında" dedi.

Her iki taraf da eyaletin 10 delegelik oyu için yarışın bir kez daha kıran kırana geçtiğini söylüyor.

Wisconsin'de son altı başkanlık seçiminin dördünde bir puandan az farkla ya da 23 binden az oyla karar verildi. Wisconsin'in 2020'de Başkan Joe Biden'a geçmesini sağlayan, Milwaukee'den gelen oylardı.

Demokratlar kentte, Cumhuriyetçiler banliyölerde güçlü

Demokratlar, Trump'ın banliyölerde ve kırsal bölgelerdeki desteğine karşı koymak için eyaletin en büyük Siyah nüfusuna da ev sahipliği yapan Milwaukee'deki seçmenleri kazanmaları gerektiğini biliyor. Harris, Biden'a oy veren şehirde 2020'deki katılım oranını tekrarlamayı ve aşmayı umuyor.