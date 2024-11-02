İspanya'daki sel felaketi sonrası binlerce gönüllü, felaketten etkilenenlerin yardımına koştu

İspanya'daki tarihi sel felaketinde ölenlerin sayısı en az 205'e yükseldi. Bunların 202'si Valencia'da.

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İspanyol acil durum yetkilileri, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış beklendiği konusunda uyardı. Salı ve çarşamba günü meydana gelen fırtınanın yarattığı hasar tsunami sonrasını hatırlatırken, hayatta kalanlar İspanya'nın yaşadığı en ölümcül doğal afetinde kaybettikleri sevdiklerinin yasını tutuyor ve enkazı topluyor. Birçok cadde hala yığılmış araçlar ve enkazlar nedeniyle kapalı. Bazı bölge sakinleri evlerinde mahsur durumda.

"Yardım çok az" Bazı yerlerde hala elektrik, akan su ya da sabit telefon bağlantısı yok. Masanasa'da yaşayan Emilio Cuartero'ya göre durum şu: REKLAM "Bu bir felaket ve çok az yardım var. Durum inanılmaz. Şantiyelere ulaşılabilmesi için makinelere, vinçlere ihtiyacımız var. Çok fazla yardıma, ekmek ve suya ihtiyacımız var." Chiva'da halk dün çamur dolu sokaklardan enkaz temizlemekle meşguldü. Binlerce genç gönüllü, enkazın kaldırılması için için dayanışma göstererek felaketten yara alan halkın yardımına koştu. Uzmanlara göre Valencia kenti geçtiğimiz salı günü sekiz saat içinde önceki 20 ayda yağan yağmurdan daha fazla yağmur aldı.

Kayıplar hala aranıyor Belediye Başkanı Amparo Fort, "Tüm evler kayboldu, içinde insan olup olmadığını bilmiyoruz" dedi. Şu ana kadar 202'si Valencia'da, ikisi Castilla La Mancha bölgesinde ve biri de Endülüs'te olmak üzere 205 ölü bedene ulaşıldı. Güvenlik güçleri ve askerler, birçoğunun hala enkaz halindeki araçlarda ya da su basmış garajlarda mahsur kalmış olmasından korkulan bilinmeyen sayıda kayıp insanı aramakla meşgul. Chiva sakini Juan Vicente Pérez evini kaybettiği yerin yakınında, "Hayatım boyunca oradaydım, tüm anılarım orada, ailem orada yaşıyordu ve şimdi bir gecede hepsi gitti. Eğer beş dakika daha bekleseydik, şu anda bu dünyada olmayacaktık" dedi.

Ana yollar tamamen çamurla kaplı REKLAM Haritalar, daha fazla yağmurun beklendiği İspanya'daki sel felaketinin boyutlarını gösteriyor. Valencia kentinin öncesi ve sonrasını gösteren uydu görüntüleri, Akdeniz metropolünün çamurlu sular altında kalmış bir manzaraya dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Ana yollar tamamen kalın bir çamur tabakasıyla kaplanmış durumda. Bölge sakinleri yardım eksikliğine ve önceden uyarı yapılmamasına ateş püskürüyor. Yaşanan trajedinin ardından başlayan yerel dayanışma dalgasında binlerce insan, malzeme almak için Valencia'ya kadar yapışkan çamur içinde kilometrelerce yürüyor ve etkilenmemiş bölgelerden su, temel ürünler ve çamurun temizlenmesine yardımcı olmak için kürek ya da süpürge getiren komşularına yardım ediyor. Yardıma gelenlerin sayısı o kadar yüksek ki yetkililer, acil servislerin ihtiyaç duyduğu yolları kapattıkları için araç kullanmamalarını istedi. Gönüllülerin katkılarının yanı sıra Kızıl Haç gibi dernekler ve belediye meclisleri de yiyecek dağıtıyor. Selden kurtulanlar ve gönüllüler, her yeri kaplayan yoğun çamur tabakasını temizlemek gibi devasa bir işle uğraşıyor. Elektrik idaresinden yapılan açıklamada, fırtınanın salı gecesi elektrik ve su hizmetlerini kestiği ancak etkilenen 155 bin müşterinin yaklaşık yüzde 85'inin elektriklerinin geri geldiği belirtildi.

"Kimse bizi uyarmadı bile" REKLAM Sel felaketinden etkilenen bir Valencialının ulusal kanala yansıyan sözleri şöyle: "Bu bir felaket. İlacı olmayan çok sayıda yaşlı insan var. Yiyeceği olmayan çocuklar var. Sütümüz yok, suyumuz yok. Hiçbir şeye erişimimiz yok. İlk gün kimse bizi uyarmaya bile gelmedi." Alfafar Belediye Başkanı Juan Ramón Adsuara, yardımların mahsur kalan sakinler için yeterli olmadığını söyledi: "Evlerinde cesetlerle yaşayan insanlar var. Bu çok üzücü bir durum. Kendimizi organize ediyoruz ama her şeyimiz tükeniyor. Kamyonetlerle Valencia'ya gidiyoruz, satın alıyoruz ve geri dönüyoruz, ama burada tamamen unutulmuş durumdayız." Sosyal ağlar sel felaketi sırasında en işlevsel araçlardan biri. Etkilenenlerin ihtiyaçlarının yayınlandığı alanda bazıları nerede oldukları hakkında bilgi almak umuduyla kayıp insanların resimlerini yayınlarken, bazı kullanıcılar yardım taleplerini yardım sunan kişilerle buluşturan destek girişimleri başlattı. Halkın bir kısmı ülke çapında temel ihtiyaç maddelerinin toplanmasını organize ediyor ya da bağış kampanyaları başlatıyor.